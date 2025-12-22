El conjunto de Tigres no pudo conseguir el campeonato en este Apertura 2025, se llevó el segundo lugar. Pero pese a hacer un buen trabajo a lo largo del torneo, había elementos que no estaban siendo totalmente del agrado de Guido Pizarro y la directiva, por lo que después de unos días se tomó la decisión de comenzar a decirles adiós.

El primero de ellos fue Javier Aquino, un jugador que durante una década se entregó a la escuadra fielmente con campeonatos. Las cosas entre la directiva y el jugador no terminaron del todo bien y con las diversas palabras que dijo el futbolista se rompieron las relaciones laborales, puesto que las versiones eran distintas.

Una baja más en Tigres

A eso se le suma el día de hoy la baja de Sebastián Córdova, el exfutbolista del Club América se despidió del conjunto de la UANL después de que en la formación de Guido tuviera escasos minutos, por lo que tuvo que salir a explorar nuevas opciones para que su futuro se ve un poco más promisorio sobre todo en época de Mundial.

Mediante las redes sociales del equipo se dio a conocer la baja de Córdova para el siguiente torneo, por lo que terminó su contrato y se va como agente libre en busca de un espacio. Dentro de la institución no pudieron llegar a un acuerdo para que Sebastián continuara como jugador de la plantilla y se despidieron de él con un mensaje.

“Gracias por tu magia y por las alegrías, Sebastián”, fueron las palabras que le dieron el adiós. Cabe mencionar que entre los equipos que supuestamente están gestionando su posible llegada son Pumas y un posible retorno a las Águilas, aunque en la escuadra universitaria no tendrían para el pago de salario que el futbolista estaría pidiendo.

En síntesis

Sebastián Córdova es baja oficial de Tigres tras no llegar a un acuerdo de renovación; se marcha como agente libre para el Clausura 2026 .

es baja oficial de tras no llegar a un acuerdo de renovación; se marcha como para el . El futbolista busca mayor regularidad para mantenerse en el radar de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 , tras haber sumado pocos minutos bajo el mando de Guido Pizarro .

rumbo al , tras haber sumado pocos minutos bajo el mando de . El club se despidió del jugador en redes sociales agradeciéndole por su “magia” y las alegrías brindadas durante su estancia.

Pumas y América suenan como posibles destinos; sin embargo, el alto salario de Córdova representa un obstáculo económico importante para el conjunto de la UNAM.

y suenan como posibles destinos; sin embargo, el alto salario de Córdova representa un obstáculo económico importante para el conjunto de la UNAM. Esta salida se suma a la polémica baja de Javier Aquino, marcando el fin de una etapa para varios referentes en la institución felina.

