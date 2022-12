No se ve cómodo Argentina. El toque luce intrascendente, pues no encuentra los espacios para profundizar en campo contrario. Las individualides de las que tanto se habló en la previa brillan por su ausencia y el equipo parece atrapado en su propio sistema.

Mientras todo eso sucede, los minutos transcurren a gran velocidad y la Albiceleste comienza a perder la paciencia, al tiempo que el rival parece muy cómodo y mantiene su valla invicta sin hacer un gran esfuerzo... Hasta que aparece un tal Lionel Messi.

El relato corresponde a cualquier victoria de Argentina en el Mundial Qatar 2022. Incluso contra Polonia, partido en el que si bien no pudo mandar el balón al fondo de las redes, provocó un penal en la primera mitad cuando Szczęsny parecía bastante tranquilo entre los tres postes.

El Campeón de América está entre los ocho mejores de la Copa del Mundo gracias a la capacidad que tiene el 10 para destrabar los partidos. Cuando el colectivo no es suficiente para superar al rival, Lionel Scaloni recurre a la zurda del crack de PSG para resolver el problema.

Y es que Australia no había sufrido durante la primera media hora de partido, agrupando gente en el centro del campo para obligar al rival a jugar por las bandas y alejar a Messi de su zona de influencia. Lo lograron, pero como dijo Marc Crosas: "Un segundo para Leo, es una vida entera".

Tal vez esa sea la explicación de la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial. Los de Gerardo Martino hicieron un partido impecable que mantuvo a Argentina sin generar peligro durante 64 minutos, hasta que el 10 rompió el empate sin goles en la primera que tuvo.

Al Tri le funcionó la idea de sostener el juego a través de su línea de cinco; lo mismo sucedió con el 4-4-2 ordenado que dispuso Australia sobre el terreno de juego. Pero todo esto pierde sentido cuando juegas contra Messi, un genio al que ningún técnico ha podido anular.

Si bien no fue la mejor presentación de la Selección Mexicana, lo cierto es que el equipo del Tata Martino no hizo menos que equipos como Polonia o Arabia Saudita. De hecho, le compitió mejor a la Albiceleste que los europeos y venció con claridad a los Halcones Verdes.

Luego entran cuestiones matemáticas que no necesariamente corresponden a lo que sucede en la cancha. No olvidemos que al Tri no le alcanzaba el 2-0 contra Arabia Saudita por el criterio de desempate del Fair Play, siendo dos tarjetas la diferencia entre Polonia y México.

Se pueden hacer mil análisis de todo lo que hay que mejorar en el futbol mexicano, el perfil que debe tener el próximo entrenador y las reformas que se deben hacer en la Liga MX. Pero la eliminación de México, al igual que la de Australia, tiene una sola respuesta: Messi.

