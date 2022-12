La Selección de Portugal decepcionó a propios y extraños al caer 0-1 con su similar de Marruecos en el duelo correspondiente a los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022. De esta manera, dejó pasar una oportunidad inmejorable de meterse entre los cuatro mejores equipos del planeta y se esfumó el sueño de Cristiano Ronaldo, quien se jugaba su última carta.

El delantero de 37 años no arribó en un buen momento a la copa, pero aún así sigue siendo uno de los mejores de toda la historia del deporte. Perdió la titularidad en medio de la competencia y generó mucha polémica por sus reacciones, y nada de eso le importaba: él quería ser campeón. Lamentablemente, no lo logró y dejó ver toda su desilusión tras el pitazo final de Tello.

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

Eligió no hablar, a diferencia de algunos de sus compañeros quienes atacaron al árbitro argentino y no supieron realizar una autocrítica. Hoy, ya con la cabeza más fría, se expresó a través de sus redes sociales y confirmó la noticia que nadie quería escuchar. Se terminó la era CR7 en los Mundiales: no volverá a intentarlo en el 2026.

El crack señaló con emotividad: "Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluso para Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo era mi mayor sueño. Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 presencias que marqué en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo".

"Dejé todo en el campo. Nunca le di la cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño. Desafortunadamente, ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar en caliente. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante", agregó.

Por último, admitió: "Siempre fui una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país. Por ahora, no hay mucho más que decir. Gracias portugal. Gracias, Catar. El sueño fue hermoso mientras duró... Ahora toca ser un buen consejero y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones". Adiós, vaquero. Adiós, Cristiano Ronaldo.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22