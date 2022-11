El partido entre la selección mexicana y la de Argentina en correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022 ha tenido intensas polémicas antes y después del enfrentamiento del Tri de Gerardo Tata Martino y de la Albiceleste de Lionel Scaloni en la cancha del estadio Lusail.

Antes del partido entre la selección mexicana y la de Argentina, las aficiones de ambos bandos se enfrascaron en peleas en las calles de Qatar y también en redes sociales. El partido se jugó y la Albiceleste se impuso al Tri 2-0 sin discusión con una gran actuación de Lionel Messi quien marcó el primer gol y dio la asistencia para el segundo.

Al término del partido, Lionel Messi dio sus impresiones y expresó comentarios positivos tanto de la selección mexicana como del director técnico Gerardo Tata Martino; pero horas después, el 10 de Argentina generó una gran controversia por una situación que se presentó en los festejos por el triunfo ya en el vestidor.

En un video que circula en redes sociales, da la impresión de que Lionel Messi pateó un jersey de la selección mexicana que habría intercambiado con un rival al término del partido. Esta situación provocó que el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez le mandara una advertencia al futbolista argentino.

Lionel Messi hizo enfurecer al Canelo Álvarez

Este domingo, al día siguiente del partido, Saúl Canelo Álvarez se lanzó en Twitter con mensajes intimidantes contra Lionel Messi como: "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!" o también "¡Así como respeto Argentina tiene que respetar a México! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo".

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22