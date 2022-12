¡Solo en los videojuegos! Sabiendo lo demandante que es el futbol hoy en día, resulta muy difícil imaginar a un entrenador dirigiendo a un club y una selección al mismo tiempo. Sin embargo, esto podría hacerse realidad.

Uno de los combinados que se encuentra buscando técnico es Portugal, que decidió darle salida a Fernando Santos tras haber caído de manera inesperada ante Marruecos en los cuartos de final de Qatar 2022.

De acuerdo con O Bola, José Mourinho tendría una propuesta para dirigir a la Selección de su país, recordando que en estos momentos es el timonel de la Roma de Italia, entregando buenos resultados en la Loba.

Lo particular de esta oferta es que la Federación portuguesa estaría dispuesta a compartir a The Special One y que dirija a los dos conjuntos al mismo tiempo, conociendo su experiencia y capacidad para encabezar cualquier proyecto.

Hiddink, el mejor ejemplo

En el 2009, el neerlandés Guus Hiddink dirigió a la Selección de Rusia y al Chelsea al mismo tiempo. Al final, priorizó su trabajo a nivel selecciones, con Chelsea encontrando a otro timonel unos meses después.

