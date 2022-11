En las últimas horas se desató una polémica impensada e innecesaria: muchos fanáticos mexicanos apuntaron contra Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina, por "patear" la playera de México que había intercambiado en el partido del Mundial. Sin embargo, tal como se puede apreciar en la grabación, el 10 simplemente se estaba quitando las botas y se trató de un movimiento involuntario.

Si bien parecía que esto era una discusión de usarios en redes sociales, todo pasó a mayores cuando Saúl Álvarez, importante boxeador azteca, comenzó a tuitear en contra del siete veces ganador del Balón de Oro. Entre otras cosas, dijo: "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Así como respeto Argentina, (Messi) tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo".

Canelo generó cientos de miles de interacciones en las distintas plataformas digitales, por lo que uno de los involucrados ha decidido dejar las cosas bien en claro. Se trata de Andrés Guardado, quien justamente le dio su playera a Leo Messi tras el partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA 2022. Como era de esperar, defendió al argentino...

En plática con el periodista Gastón Edul de TyC Sports, el mediocampista explicó: "He tenido la fortuna y el privilegio de enfrentar a Messi muchos años en España y de vivir momentos como los de mi hijo (Leo se fotografió con él después de un partido). Sé la persona que es Leo. Desgraciadamente Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso su reacción por ver la camiseta de México en el suelo. Pero me parece una tontería, no tiene mayor importancia".

"Messi ha tenido muchísimos detalles, no solo conmigo sino también con muchos compañeros que saben como es. Más allá de todo lo que se habla, eso es para generar polémica o vender. Es así: la ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta o la del equipo rival, así los utileros saben que la tienen que lavar. Yo también dejé en el suelo la de Leo (que cambió) para que la lavaran. En el vestuario se entiende así", sentenció El Principito.

