Cuando Gerardo el Tata Martino dio a conocer la lista de 26 futbolistas para integrar la selección mexicana para participar en la Copa del Mundo Qatar 2022 ya se sabía que que Carlos Vela no estaría porque, por voluntad propia, se niega a volver al Tri con tan solo 33 años de edad.

Aunque Carlos Vela ha rechazado la versión, se dice que directivos de la Federación Mexicana de Futbol se le acercaron para tratar de convencerlo de participar en la Copa del Mundo Qatar 2022. A final de cuentas no sucedió y la ausencia del Bombardero causa una gran extrañeza.

Carlos Vela dejó una grata impresión de su paso por el Osasuna y la Real Sociedad. Javier Estepa, periodista del diario Marca, comentó en entrevista para TUDN que "en España consideramos que es uno de los jugadores con más calidad de México, ya lo demostró en la liga española en su paso con la Real Sociedad y es verdad que nos hubiera gustado disfrutar de su futbol aquí en Doha".

Por su lado, Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca, expresó que tiene "grandes recuerdos de Carlitos (Vela) de su etapa en la Real Sociedad, recuerdo que tenía una zurda privilegiada, tenía mucha calidad y es evidente que México, el futbol, lo va a echar de menos. Un jugador bastante carismático, yo creo que le quedaba futbol para jugar en España, dejó un gran recuerdo en San Sebastián, pero me hubiera gustado verle en la selección de México en este que sería su último Mundial".

Apenas unos días después de salir campeón en la MLS con Los Ángeles FC (LAFC) hubo ligeras esperanzas de ver a Caslos Vela nuevamente con la selección mexicana, pero no se concretaron. "Es una lástima que Carlos Vela no esté en este Mundial Qatar 2022 porque los buenos jugadores me gusta verlos en su selección en una Copa del Mundo", apuntó Helena Condis, periodista de Cadena COPE. "Carlos Vela todavía podría darle mucho a su selección, ha hecho una buena temporada en la MLS y su decisión hay que respetarla, pero a los mejores y a los delanteros que marcan la diferencia me gustaría verlos ahí, es una lástima como periodista no poder disfrutar de Carlitos Vela".

