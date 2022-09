La Selección mexicana tiene muchos problemas de cara a Qatar 2022, contando con algunos futbolistas que han pasado por distintas lesiones, u otros que aún no logran mostrar su mejor forma a unas semanas de la competencia.

A señalar el caso de Raúl Jiménez, que hasta hace dos años era el jugador mexicano que más ilusionaba en Europa. Para su mala fortuna sufrió una fractura de cráneo de la que se pudo recuperar y volver a jugar, aunque aún lejos de su mejor forma futbolística.

Este inicio de Premier League ha sido difícil. Ha disputado 3 de los 6 juegos posibles hasta el momento, aún sin hacerse presente en el marcador y llevándose algunas críticas por una parte de la afición del Wolverhampton.

El club ha detectado que ya no anda en su mejor momento y en un inicio trajeron a Saša Kalajdžić para pelear el puesto con él, pero se lesionó. Ahora, parece que competirá con Diego Costa, experimentado delantero español.

Raúl platicó sobre su actualidad con TUDN, descartando que se esté cuidando de más: "Uno siempre quiere hacer lo mejor con su club, al final te tienes que seguir mostrando, tienes que hacer lo mejor para ser tomado en cuenta para la lista final. De reojo está el mundial a la vuelta de la esquina y es algo que motiva más y no de que 'me tengo que cuidar'. En mi caso no es para llegar bien al Mundial, me cuido de distintas formas", aseguró el formado en América.

De la misma forma, el máximo goleador del Wolves en la Premier League respaldó a Tata Martino: "Cuando ganábamos no eramos los mejores, cuando no se dan los resultados no somos los peores. Es algo que tenemos que ayudar nosotros también a él, porque pone el sistema y nosotros en la cancha tenemos que hacer las cosas".