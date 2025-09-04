La Selección Uruguaya se está clasificando a la próxima Copa Mundial de la FIFA gracias a uno de los nombres fuertes de la Liga MX: Rodrigo Aguirre le está dando la victoria a la ‘Celeste’ ante Perú, con una muy bonita conquista en la reanudación de las Eliminatorias CONMEBOL en Sudamérica.

El ‘Búfalo’, delantero del Club América de México, necesitaba hace tiempo reencontrarse con el gol y lo hizo en un partido importantísimo para su país. El atacante de las ‘Águilas’ marcó el 1-0 ante Perú, en la 17° y anteúltima jornada del certamen continental, para poner a su seleccionado adentro de la cita mundialista del año próximo.

Luego de una magistral jugada de Giorgian De Arrascaeta, el diez del Flamengo descargó a banda derecha, y Guillermo Varela asistió a Aguirre con un centro perfecto, para que el artillero azulcrema logre un potente testazo de cabeza y venza a Pedro Gallese, que no pudo evitar la apertura del marcador en Montevideo.

