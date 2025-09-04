Este jueves 4 de septiembre le obsequió a los espectadores una ardiente seguidilla de encuentros en la continuidad de las Eliminatorias Sudamericanas: en el comienzo de la fecha FIFA, se disputó la jornada 17 del certamen continental, que prepara a los equipos para la Copa del Mundo. A continuación, repasa cómo quedó la tabla de posiciones de la competición.

Los resultados de la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas:

Con seis compromisos electrizantes, estos fueron los marcadores de los partidos del jueves entre los seleccionados de CONMEBOL:

Colombia 3-0 Bolivia (James Rodríguez, John Córdoba y Juanfer Quintero)

3-0 Bolivia (James Rodríguez, John Córdoba y Juanfer Quintero) Uruguay 3-0 Perú (Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas)

3-0 Perú (Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas) Paraguay 0-0 Ecuador.

Argentina 3-0 Venezuela (Lionel Messi x2 y Lautaro Martínez)

3-0 Venezuela (Lionel Messi x2 y Lautaro Martínez) Brasil 1-0 Chile (Estevao) – en juego.

¿Quién es el líder de las Eliminatorias Sudamericanas?

El puntero de la tabla de posiciones del torneo es Argentina, que observa a todos desde arriba con 38 unidades, tras haber cosechado doce victorias, dos igualdades y tres caídas en diecisiete presentaciones. La ‘Albiceleste’ le sacó diez puntos de ventaja a su más inmediato perseguidor, que tiene 28. La selección campeona del mundo y de América mantiene su predominio continental.

Argentino celebró ante su gente [Foto: Getty Images]

Las posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas en la jornada 17:

¿Cómo se jugará la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Esta será la programación de la 18° fecha de las Eliminatorias CONMEBOL, que pondrá fin a esta edición de la competencia:

Ecuador vs. Argentina: 20.00 horas (Claro Sports)

20.00 horas (Claro Sports) Bolivia vs. Brasil: 20.30 horas (sin TV en México)

20.30 horas (sin TV en México) Venezuela vs. Colombia: 20.30 horas (sin TV en México)

20.30 horas (sin TV en México) Perú vs. Paraguay: 20.30 horas (sin TV en México)

20.30 horas (sin TV en México) Chile vs. Uruguay: 20.30 horas (sin TV en México)