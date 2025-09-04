Este jueves 4 de septiembre le obsequió a los espectadores una ardiente seguidilla de encuentros en la continuidad de las Eliminatorias Sudamericanas: en el comienzo de la fecha FIFA, se disputó la jornada 17 del certamen continental, que prepara a los equipos para la Copa del Mundo. A continuación, repasa cómo quedó la tabla de posiciones de la competición.
Los resultados de la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas:
Con seis compromisos electrizantes, estos fueron los marcadores de los partidos del jueves entre los seleccionados de CONMEBOL:
- Colombia 3-0 Bolivia (James Rodríguez, John Córdoba y Juanfer Quintero)
- Uruguay 3-0 Perú (Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas)
- Paraguay 0-0 Ecuador.
- Argentina 3-0 Venezuela (Lionel Messi x2 y Lautaro Martínez)
- Brasil 1-0 Chile (Estevao) – en juego.
¿Quién es el líder de las Eliminatorias Sudamericanas?
El puntero de la tabla de posiciones del torneo es Argentina, que observa a todos desde arriba con 38 unidades, tras haber cosechado doce victorias, dos igualdades y tres caídas en diecisiete presentaciones. La ‘Albiceleste’ le sacó diez puntos de ventaja a su más inmediato perseguidor, que tiene 28. La selección campeona del mundo y de América mantiene su predominio continental.
Argentino celebró ante su gente [Foto: Getty Images]
Las posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas en la jornada 17:
¿Cómo se jugará la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas?
Esta será la programación de la 18° fecha de las Eliminatorias CONMEBOL, que pondrá fin a esta edición de la competencia:
- Ecuador vs. Argentina: 20.00 horas (Claro Sports)
- Bolivia vs. Brasil: 20.30 horas (sin TV en México)
- Venezuela vs. Colombia: 20.30 horas (sin TV en México)
- Perú vs. Paraguay: 20.30 horas (sin TV en México)
- Chile vs. Uruguay: 20.30 horas (sin TV en México)
ver también
En su despedida: el golazo de Messi en Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias CONMEBOL