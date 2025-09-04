Las alineaciones de Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas

Las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 comienzan a definirse este jueves 4 de septiembre con la penúltima jornada del certamen que define qué seleccionados sudamericanos se clasificarán a la próxima cita mundialista. Algunos ya sacaron su boleto de antemano, mientras que otros como Uruguay puede sumarse a ese pelotón en unas horas.

La Celeste, comandada por Marcelo Bielsa, está a un solo punto de conseguir la clasificación a su quinta Copa del Mundo consecutiva. ¿El escenario? Inmejorable: en el Estadio Centenario ante uno de los países más débiles de esta edición, Perú. No obstante, Uruguay presenta algunas bajas de peso y la alineación titular no será la ideal.

Uruguay vs. Perú en Lima, por las Eliminatorias (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Probable alineación de Uruguay vs. Perú

Sergio Rochet

Guillermo Varela

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Joaquín Piquerez

Federico Valverde

Rodrigo Bentancur

Giorgian de Arrascaeta

Facundo Pellistri

Rodrigo Aguirre

Brian Rodríguez

ver también Adiós Pumas, hola Sydney FC: la historia del nuevo club de Piero Quispe tras salir de CU

Posible alineación de Perú vs. Uruguay