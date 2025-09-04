Es tendencia:
Las alineaciones de Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas

La Celeste recibe al combinado blanquirrojo por la penúltima jornada de la clasificatoria. Conoce cómo salen ambos equipos a la cancha.

Por Leandro Barraza

Las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 comienzan a definirse este jueves 4 de septiembre con la penúltima jornada del certamen que define qué seleccionados sudamericanos se clasificarán a la próxima cita mundialista. Algunos ya sacaron su boleto de antemano, mientras que otros como Uruguay puede sumarse a ese pelotón en unas horas.

La Celeste, comandada por Marcelo Bielsa, está a un solo punto de conseguir la clasificación a su quinta Copa del Mundo consecutiva. ¿El escenario? Inmejorable: en el Estadio Centenario ante uno de los países más débiles de esta edición, Perú. No obstante, Uruguay presenta algunas bajas de peso y la alineación titular no será la ideal.

Probable alineación de Uruguay vs. Perú

  • Sergio Rochet
  • Guillermo Varela
  • Sebastián Cáceres
  • Mathías Olivera
  • Joaquín Piquerez
  • Federico Valverde
  • Rodrigo Bentancur
  • Giorgian de Arrascaeta
  • Facundo Pellistri
  • Rodrigo Aguirre
  • Brian Rodríguez
Posible alineación de Perú vs. Uruguay

  • Pedro Gallese
  • Luis Advíncula
  • Carlos Zambrano
  • Renzo Garcés
  • Marcos López
  • Erick Noriega
  • Yoshimar Yotún
  • Jairo Concha
  • Kevin Quevedo
  • Luis Ramos
  • Kenji Cabrera
