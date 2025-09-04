Las alineaciones de Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas

Las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 comienzan a definirse este jueves 4 de septiembre con la penúltima jornada del certamen que define qué seleccionados sudamericanos se clasificarán a la próxima cita mundialista. Algunos ya sacaron su boleto de antemano, mientras que otros como Uruguay puede sumarse a ese pelotón en unas horas.
La Celeste, comandada por Marcelo Bielsa, está a un solo punto de conseguir la clasificación a su quinta Copa del Mundo consecutiva. ¿El escenario? Inmejorable: en el Estadio Centenario ante uno de los países más débiles de esta edición, Perú. No obstante, Uruguay presenta algunas bajas de peso y la alineación titular no será la ideal.
Uruguay vs. Perú en Lima, por las Eliminatorias (GETTY IMAGES)
Probable alineación de Uruguay vs. Perú
- Sergio Rochet
- Guillermo Varela
- Sebastián Cáceres
- Mathías Olivera
- Joaquín Piquerez
- Federico Valverde
- Rodrigo Bentancur
- Giorgian de Arrascaeta
- Facundo Pellistri
- Rodrigo Aguirre
- Brian Rodríguez
Posible alineación de Perú vs. Uruguay
- Pedro Gallese
- Luis Advíncula
- Carlos Zambrano
- Renzo Garcés
- Marcos López
- Erick Noriega
- Yoshimar Yotún
- Jairo Concha
- Kevin Quevedo
- Luis Ramos
- Kenji Cabrera