Las alineaciones de Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas

Chile cierra una eliminatoria para el olvido de local y visitará a la ya clasificada Uruguay en la última jornada de la competición.

Por Ramiro Canessa

Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.
Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Este martes 9 de septiembre, Chile y Uruguay cierran su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Roja, que supo tener equipos históricos en el continente, se volvió a quedar fuera de la Copa del Mundo y acumula tres ediciones sin clasificar.

¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

Este último partido será clave para cerrar con dignidad, aunque también dependerá del resultado de Perú. Uno de los dos ocupará el último lugar de la tabla de posiciones después de los malos resultados que han conseguido a lo largo de la eliminatoria.

Chile llega a este duelo tras una dura derrota en Brasil, donde cayeron 3-0, y buscan sumar algún punto en casa para no quedar últimos en la tabla. Por su parte, Uruguay ya aseguró su clasificación tras golear 3-0 a Perú y ahora intentará cerrar su participación mostrando su mejor versión en el campo.

Qué partidos se juegan HOY martes 9 de septiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Alineación de Chile para recibir a Uruguay

  • Lawrence Vigouroux
  • Fabián Hormazábal
  • Paulo Díaz
  • Iván Román
  • Matías Sepúlveda
  • Vicente Pizarro
  • Felipe Loyola
  • Lucas Assadi
  • Lucas Cepeda
  • Emiliano Ramos
  • Ben Brereton

Alineación de Uruguay para visitar a Chile

  • Santiago Mele
  • Nahitan Nández
  • Ronald Araujo
  • Sebastián Cáceres
  • Matías Viña
  • Federico Valverde
  • Manuel Ugarte
  • Rodrigo Bentancur
  • Cristian Olivera
  • Darwin Núñez
  • Brian Rodríguez
