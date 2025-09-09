Las alineaciones de Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas

Este martes 9 de septiembre, Chile y Uruguay cierran su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Roja, que supo tener equipos históricos en el continente, se volvió a quedar fuera de la Copa del Mundo y acumula tres ediciones sin clasificar.

Este último partido será clave para cerrar con dignidad, aunque también dependerá del resultado de Perú. Uno de los dos ocupará el último lugar de la tabla de posiciones después de los malos resultados que han conseguido a lo largo de la eliminatoria.

Chile llega a este duelo tras una dura derrota en Brasil, donde cayeron 3-0, y buscan sumar algún punto en casa para no quedar últimos en la tabla. Por su parte, Uruguay ya aseguró su clasificación tras golear 3-0 a Perú y ahora intentará cerrar su participación mostrando su mejor versión en el campo.

Alineación de Chile para recibir a Uruguay

Lawrence Vigouroux

Fabián Hormazábal

Paulo Díaz

Iván Román

Matías Sepúlveda

Vicente Pizarro

Felipe Loyola

Lucas Assadi

Lucas Cepeda

Emiliano Ramos

Ben Brereton

Alineación de Uruguay para visitar a Chile