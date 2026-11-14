Rayados visita este sábado a Querétaro por el partido pendiente por la Jornada 7 de la Liga MX. El equipo regiomontano está fuera de la Liguilla actualmente pero, con dos encuentros por disputar, Monterrey depende de sí mismo para clasificar a la Fiesta Grande.

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Sin embargo, Rayados viene de ser goleado por 4-0 ante Toluca y Matías Almeyda tendrá siete bajas en total para enfrentar a Querétaro. En la previa al juego con los Gallos Blancos, Walter Erviti, el director deportivo de Monterrey, respaldó plenamente al entrenador argentino.

Walter Erviti sobre Matías Almeyda

“Acá el único que está seguro para el semestre que viene es el entrenador. Nuestro entrenador es la persona más importante del proyecto y es quien nos acompaña para poder llevar adelante el día a día. El resto, día a día, está en evaluación porque nosotros necesitamos elevar la vara de la exigencia de este club”, comenzó diciendo en El Barrial.

“Para nosotros como directiva es una buena oportunidad para evaluar quién está a la altura y quién no. Y claramente lo vamos a hacer. Estamos muy agradecidos de lo que ha hecho nuestro plantel hasta el día de hoy. Estamos muy agradecidos de clasificar a la Concachampions, de jugar una final (Leagues Cup), de representar al club como lo ha hecho. Pero claramente estos partidos son los que tienen que demostrar que Monterrey es un club con autoridad”, agregó Walter Erviti.

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Walter Erviti y Matías Almeyda (@walterervitiok)

Asimismo el directivo de Rayados mencionó que es una obligación clasificar a la Liguilla: “Clasificar a la Liguilla para nosotros es una responsabilidad. Tener la posibilidad de depender de nosotros nos pone bien, claramente a la altura del torneo. En este momento nosotros desearíamos tener más, somos conscientes. Para eso vamos a trabajar”.

“Pero entendiendo de dónde venimos, hacia dónde vamos y en el momento que estamos, sabemos que estamos en una situación buena, dependiendo de nosotros. Y el equipo tiene que demostrar la autoridad y demostrar que está a la altura de representar a esta institución”, concluyó Walter Erviti.

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En síntesis