Si por algo el equipo de Matías Almeyda todavía no ha podido asegurar su clasificación a Liguilla ha sido por los problemas que ha tenido en defensa. Y el punto más bajo de Rayados en este sentido ha sido Carlos Salcedo. El marcador central no ha tenido actuaciones a la altura y el público se lo ha hecho saber en las redes sociales.

Publicidad

El zaguero del Monterrey ha quedado en debe con sus recientes performances en el primer equipo, y él más que nadie lo sabe. Muchos fans han pedido su salida del club producto de los puntos que Rayados ha perdido por sus errores, pero dentro de la institución no lo ven así. Ha existido un fuerte respaldo al referente de ‘La Pandilla’.

En este contexto, además, la directiva ha tomado una polémica decisión deportiva con Carlos Salcedo y su continuidad dentro de la plantilla. Luego de los comentarios duros de la gente en contra del defensor, las autoridades reaccionaron con una medida interna. Pero ese movimiento no coincide en absoluto con la afición.

Salcedo, en la mira de los fans [Foto: Getty]

Publicidad

Este viernes, a través de su director deportivo, Rayados anunció que le presentaron una oferta para extender su contrato, justo lo opuesto a lo que muchos pedían. El encargado del futbol profesional del Monterrey explicó todo en una rueda de prensa vespertina, donde argumentó la postura del club contraria a la gente.

“Le hemos ofrecido una renovación porque si bien creemos que no está en el rendimiento que nosotros esperamos que tenga, es un líder en el vestuario, ha mostrado durante su carrera un alto nivel de jerarquía, y sí creemos que pueda recuperar su nivel en un club que le pueda brindar el contexto de seguridad que él necesita”, confesó Walter Erviti esta tarde platicando públicamente desde El Barrial.

En esa misma línea, Erviti comparó la situación actual de Carlos Salcedo con otra que le tocó vivir a él en el paso cuando era jugador. “Para un futbolista, que el club le brinde seguridad, estabilidad y le marque un camino claro le soluciona mucho las cosas. Yo fui futbolista, cuando estaba en un club sólido mi rendimiento era mejor, cuando estaba en un club inestable mi rendimiento era malo. ¿Era mejor o peor? No, necesitaba cierto contexto. Creemos que hay jugadores en este club que pueden dar más, que tienen jerarquía para dar más, que han demostrado dar más, pero que necesitan que nosotros le brindemos solidez que estamos trabajando en el día de hoy para poder dársela“, se alargó en su testimonio el director deportivo del Club de Futbol Monterrey.

Publicidad

Carlos Salcedo no es el único que seguirá en Rayados un año más:

Según reveló el propio Walter Erviti, en las últimas horas se llegó a un acuerdo para renovarle a Oliver Torres, otra de las voces de mando del vestidor albiazul. El mediocampista español aceptó el desafío de seguir compitiendo en Monterrey y se quedará para buscar ser campeón. Todos quieren su revancha personal y recuperar su mejor versión posible en la Liga MX. ¿Les saldrá como quieren?