Rayados consiguió lo que fue a buscar al Estadio Azteca. Después del empate por 0-0 en el Gigante de Acero, al equipo dirigido por Matías Almeyda solo le servía ganarle al América este sábado y es justamente lo que hizo tras derrotar a Las Águilas por 2-0 con goles de Luca Orellano y Djuka.
Después de avanzar a la semifinal de la Liguilla de la Liga MX, Matías Almeyda se mostró orgulloso de su plantel: “En principio, describo un grupo muy unido y una demostración de que en el fútbol es como la vuelta al mundo, cómo gira. Casualmente, los jugadores que trajimos no los pudimos tener y pasamos a conseguir una semifinal prácticamente con los mismos jugadores que el torneo pasado no pudieron. Entonces digo que es creer, es trabajo, es unión y son ganas“.
“Nosotros no dependemos de uno o dos jugadores, vamos a depender de nuestro equipo y si tengo que poner a los pibes, pondré a los pibes. Se van cayendo todos, pero van dejando el alma. Me enorgullece entrenar un equipo que te deja todo y no se guarda nada“, agregó el DT acerca de los varios lesionados que tiene Monterrey en su plantel.
“Me pone muy feliz por ellos y por nuestro público, porque creo que en esta recta final nosotros estamos representando como ellos quieren que representemos a esta institución. Dejar a un rival tan grande como América en el camino cuando, desde que salió el sorteo, prácticamente no teníamos ninguna chance, pero demostramos que podemos“, añadió Matías Almeyda.
Luca Orellano convirtió el 1-0 de Rayados ante América (Getty Images)
Por otra parte, el técnico de Rayados mencionó que el partido se dio como lo imaginó: “El partido estaba planificado como se dio: no dejar jugar al América en su mayor parte, no dejarnos pensar, y después, una vez que recuperamos, teníamos que jugar”.
¿Rayados es candidato?
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Por último, Matías Almeyda dijo que todos los que clasifican a la Liguilla sueñan con salir campeones: “Cuando se entra a la playoff creo que es un grave error poner a alguien como candidato porque son ocho candidatos y nosotros somos parte de ellos. No creo que haya un entrenador que entre a playoff sin el sueño de ser campeón”.
En síntesis
- Matías Almeyda celebró el pase de Rayados a semifinales tras eliminar al América.
- Rayados venció 2-0 al América en el Estadio Azteca este sábado.
- Luca Orellano y Djuka anotaron los goles del triunfo para Monterrey.