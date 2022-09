Carlos Vela ha dejado en claro que no tiene la motivación de jugar en la Selección Mexicana, algo que sin dudas afectó al elenco nacional.

Álvaro Morales señaló a los culpables de que Carlos Vela no esté en la Selección Mexicana

Es casi incomparable el nivel de ilusión y expectativa de los fanáticos de la Selección Mexicana en las últimas dos Copas del Mundo. Mientras que para Qatar 2022 todo parece crítica para el elenco conducido por Gerardo Martino y todos lo dan por eliminado de manera tempranera; en Rusia 2018 se respiraba un aire distinto. Y esto no se debía al nivel futbolístico de los de Juan Carlos Osorio, sino porque había varios jugadores que daban esperanza por ellos mismos.

Sin ir más lejos, la delantera titular era con Hirving Lozano, Javier Hernández y Carlos Vela, además de que Jesús Corona esperaba su oportunidad en el banco. Chucky dará el presente en este Mundial, pero Chicharito y Cracklitos están totalmente descartados y Tecatito espera por el milagro de la recuperación. Y si bien mucho se ha hablado de la ausencia del 14 por decisión del Tata, lo cierto es que lo que más falta le hace al Tri en este momento es un creador de juego como el de Cancún.

El ofensivo de Los Angeles FC de la Major League Soccer no quiso regresar a jugar con la Selección Mexicana, a pesar de que Martino le ha dicho que tenía las puertas abiertas. Perdió las ganas y la motivación de representar a su país; ya no le interesa ni siquiera jugar una Copa del Mundo con todo lo que esto significa. Por eso, el siempre polémico Álvaro Morales señaló a los culpables de esta situación que perjudica al Tri.

"Este es un mensaje para todos aquellos directivos del pasado que hoy un jugador como Carlos Vela no esté en nuestra Selección. A México le hace falta un creador, un constructor, alguien que genere las oportunidades", comenzó explicando el periodista para Futbol Picante, programa de ESPN.

Más adelante completó: "Todos aquellos directivos, no incluyo a Yon de Luisa porque no le tocó, eso precisamente, pero todos los directivos que en el pasado provocaron que Carlos Vela no deseara venir más, arderán en el infierno futbolístico. Así se los digo". La última vez que Cracklitos se colocó la Verde fue en los Octavos de Final del Mundial 2018, en la derrota 2-0 frente a Brasil.