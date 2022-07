Los Halcones Verdes no tienen demasiadas alternativas tras la lesión de su principal estrella: Saleh Al-Shehri, delantero al que le buscan reemplazo en una liga repleta de extranjeros.

México y Arabia Saudita tienen un problema en común: una liga que no produce goleadores

"Al traer tanto extranjero, estás sacando posibilidad de muchos mexicanos".

Hay jugadores que hacen mucho más corto el camino al gol. Esos que tienen un instinto especial para patear la pizarra del rival y menospreciar la preparación táctica de toda una semana con un simple gesto. Son los que anticipan a la defensa rival en cuestión de segundos, como si vinieran del futuro con pleno conocimiento de lo que va a suceder; los que vuelven creyente hasta al que no tiene religión, pues la evidencia es clara y no admite discusión alguna: todo lo que tocan, termina en el fondo de las redes.

Wolverhampton cuenta con un elemento que en su momento tuvo estas características. Ni siquiera la pandemia de COVID-19 impidió que completara su mejor temporada: 27 goles entre Premier League y Europa League. Es un delantero que tenía el gol como su marca de fabrica, aun contra rivales de la talla de Manchester City, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Chelsea o Arsenal. De hecho, tenía una adicción al gol contra el Big Six del futbol inglés y eso lo convirtió en uno de los más codiciados del mercado.

A miles de kilómetros de distancia, en Riad, capital de Arabia Saudita, se presentaba una situación más o menos parecida. Al-Hilal acababa de contratar a un delantero muy interesante procedente del Al-Raed y aunque no le dio tantos minutos como titular, siempre que ingresó a la cancha lo hizo para dejar una huella. El conjunto azul aprovechó al máximo esta situación y lo utilizó como su arma secreta para los momentos más complicados, logrando consagrarse una vez más como campeón de liga.

Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando, tanto en Wolverhampton como en Al-Hilal. La Manada perdió a su principal estrella luego de una desafortunada acción en un partido contra el Arsenal, en el que sufrió una fractura de cráneo tras un fuerte choque con David Luiz. El delantero no solo se perdió la temporada, sino que además se quedó sin las cualidades que lo pusieron en el radar de los grandes clubes del Viejo Continente. Ya pasaron casi dos años desde entonces y nada volvió a ser igual.

En Riad, del mismo modo, se quedaron sin su revulsivo predilecto en abril de este año, luego de sufrir una rotura del tendón de Aquiles durante un partido correspondiente a la Liga de Campeones de Asia. La lesión demanda un importante periodo de recuperación que incluso puede alcanzar los seis meses para volver a entrenar, sin mencionar el tiempo que necesitaría el goleador para recuperar la confianza en sí mismo y el ritmo de competición antes de volver a brillar en el futbol de Arabia Saudita.

El primer protagonista de esta historia es conocido por todos: Raúl Jiménez, cuya lesión tuvo un impacto tremendo en la Selección Mexicana, al punto que el equipo de Gerardo Martino presenta serias limitaciones para macarle incluso a rivales que no representan mayor amenaza para el Tri. El segundo seguramente no le suena familiar a nadie, se llama Saleh Al-Shehri y es el máximo referente ofensivo de Arabia Saudita. Su presencia en el Mundial todavía está en duda y lo cierto es que los Halcones Verdes no tienen un reemplazo para ese puesto.

Dos ligas muy parecidas

El tema de los extranjeros es uno de los que genera más debates en la Liga MX, donde hay posiciones como la que expuso Matías Almeyda con las declaraciones citadas al inicio de este artículo. Hay quienes argumentan que el exceso de jugadores foráneos reduce las oportunidades de los talentos emergentes del futbol local y afecta el crecimiento de la Selección Mexicana. Es por eso que se establece un límite de futbolista no formados en México en cada alineación, algo que ya le trajo problemas a Tigres en el Torneo Clausura 2022.

Al margen de la opinión que se tenga sobre este aspecto, lo cierto es que en la Liga MX predominan los delanteros extranjeros. André-Pierre Gignac, Juan Ignacio Dinenno, Rogelio Funes Mori, Jonathan Rodríguez, Carlos González, Nicolás Ibáñez o Julián Quiñones son solo algunos de los nombres que comandan las principales ofensivas del campeonato local. Y por el contrario resulta un ejercicio muy difícil encontrar goleadores mexicanos, siendo Santiago Giménez o Víctor Guzmán prácticamente las únicas excepciones.

Esta situación deja sin alternativas al Tata Martino, quien prefiere seguir apostando por lo que ya conoce de Jiménez o incluso explorar otras opciones fuera del futbol mexicano, como lo ha hecho con los recientes encuentros con Javier Hernández. A tan solo cuatro meses del Mundial, Chicharito aparece como la única alternativa real que tiene la Selección Mexicana para reforzar el ataque, más ahora luego de confirmarse la grave lesión de José Juan Macías, quien estará fuera de los terrenos de juego hasta 2023.

Lo mismo sucede en Arabia Saudita. Tras la lesión de Saleh Al-Shehri, los Halcones Verdes han explorado opciones en el futbol local pero todos los goleadores son de otras nacionalidades. La mayoría de los clubes árabes cuentan con un importante poderío económico y en ocasiones apuestan por delanteros contrastados a nivel internacional. El Al-Hilal, por ejemplo, cuenta con uno de los ataques más temibles del campeonato y es el que más acostumbra a realizar este tipo de contrataciones.

El mismo equipo que tiene a Saleh Al-Shehri, el delantero más importante de Arabia Saudita, también ha contado con otras figuras como Bafetimbi Gomis (ex Olympique Lyon, Swansea City, entre otros), Moussa Marega (ex Porto) y Odion Ighalo (ex Manchester United). El nigeriano es el que tuvo un rendimiento más destacado al convertir nada menos que 24 goles en toda la temporada y quedarse con el campeonato de goleo, siendo determinante en la reciente conquista del conjunto azul.

La única alternativa que tiene Hervé Renard es Firas Al Buraikan. Se trata de un delantero interesante, que tuvo una buena campaña con el Al-Fateh y viene de convertir 11 goles. Ha sido el elegido para ocupar el puesto de Saleh Al-Shehri en los amistosos de preparación de Arabia Saudita, pero su nivel todavía está lejos de la máxima estrella de los Halcones Verdes, entre otras cosas porque es un atacante muy joven, que todavía está en proceso de crecimiento y no tiene demasiado recorrido internacional.

¿Qué tanto pierde pierde Arabia Saudita?

Lo pierde todo. Arabia Saudita necesita con urgencia de Saleh Al-Shehri para al menos intentar competir en el Grupo C ante rivales como Argentina, Polonia y por supuesto México. El suplente del Al-Hilal fue el máximo goleador del equipo en las Eliminatorias para Qatar 2022 con siete anotaciones y resulta un elemento imprescindible en el esquema de Renard. Desde su lesión, los Halcones Verdes no han sido capaces de marcar un gol, siendo derrotados por Colombia y Venezuela por el marcador de 1-0.

Saleh Al-Shehri tiene 28 años, cuenta con la madurez para afrontar un torneo de semejante importancia y además aporta cosas que lo convierten un elemento único en su selección. Es un goleador que se mueve muy bien en el área, capaz de asociarse con el resto de sus compañeros gracias a su juego de primer toque, va muy bien por arriba y también destaca por su capacidad de remate incluso bajo la presión de la defensa contraria.

"Me someteré a un programa intensivo de recuperación después de que la operación haya sido exitosa. Espero regresar pronto antes del inicio de la concentración de la selección nacional y estar presente en la Copa del Mundo", dijo Saleh Al-Shehri tras conocerse el alcance de su rotura del tendón de Aquiles. Y aunque varios medios locales aseguraron que el delantero llegaría sin problemas al debut ante Argentina el 22 de noviembre, lo cierto es que hasta el momento no se tienen mayores novedades al respecto.

Arabia Saudita, por lo pronto, sigue con su preparación para el Mundial y todavía tiene varios partidos amistosos por disputar. Sin embargo, Renard no tiene demasiado margen de maniobra para llevar a cabo una correcta planificación, pues ni siquiera sabe si contará con el único goleador de garantías que tiene la selección asiática. La idea es seguir dándole minutos a Firas Al Buraikan para que tenga cierto rodaje internacional en los próximos meses y pueda ser considerado como una opción medianamente viable.

Sin una liga que aporte soluciones ante la duda de Saleh Al-Shehri, los Halcones Verdes se quedan sin ese factor sorpresa que hace tanta falta para trascender en una competición de la exigencia de un Mundial. No es una situación muy distinta a la de la Selección Mexicana, pues aunque el Tri tiene la fortuna de haber recuperado a Jiménez, sufre la misma escasez de alternativas para el puesto de delantero. Preocupa y mucho, sobre todo pensando para lo que viene después de Qatar 2022.