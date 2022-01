Robert Lewandoswki ganó el The Best 2021 y la Selección de México fue fundamental para ello...

¿Qué mexicanos votaron y ayudaron a Robert Lewandowski a ganar el The Best 2021?

El mundo del futbol se paralizó este lunes para prestarle atención a la ceremonia de premiación de The Best. Diferenciándose del Balón de Oro de France Football, la FIFA llevó a cabo el evento este 17 de enero y escogió al mejor jugador del 2021. Pero la decisión no pasó por las autoridades del ente madre del deporte sino por los votos de las personalidades más sobresalientes de cada una de las Selecciones del mundo...

Venciendo a Mohamed Salah (Liverpool) y Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski se quedó con el premio más preciado de la jornada. Y para que el delantero polaco del Bayern Múnich pueda festejar este reconocimiento necesitó algo de ayuda de los representantes mexicanos que lo eligieron.

¿A quiénes votaron Gerardo Martino y Memo Ochoa?

El entrenador del Tri optó por darle puntos a Robert Lewandowski, Karim Benzemá y Lionel Messi, en ese orden. Por parte del guardameta del América las elecciones estuvieron direccionadas al astro argentino, al ganador del premio The Best y a Cristiano Ronaldo, también en la disposición mencionada.

TUDN, presente en The Best de FIFA

Francisco Javier González, periodista de la cadena Televisa, tuvo la oportunidad de votar. Robert Lewandowski, Mohamed Salah y Erling Haaland fueron sus futbolistas reconocidos. En resúmen, la Selección de México y los medios de comunicación ayudaron al atacante polaco a ganar el premio.