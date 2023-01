Luego de lo que significó el fracaso en el Mundial de Qatar 2022, la Selección Mexicana ha puesto manos ha la obra y dio inicio a una reestructuración interna para poder encarar un proyecto serio de cara al 2026, fecha en la que será anfitriona de una nueva cita mundialista. Es por eso que, además de estar buscando un Director Técnico, también habrá cambios importantes en las oficinas.

Sin ir más lejos, en las últimas horas se filtró información que se revelará de manera oficial a fines de enero por la Federación Mexicana de Fútbol. Jaime Ordiales se mantendrá como director de selecciones masculinas; mientras que Rodrigo Ares de Parga llegará como Director General de Selecciones Nacionales. Y en medio de todas estas modificaciones, una personalidad muy relevante del futbol azteca levantó la mano para que lo tengan en cuenta.

Se trata de Ricardo La Volpe, quien marcó una era desde su llegada a la Liga MX e hizo un trabajo espectacular en el Mundial de Alemania 2006. Consciente de todos estos movimientos, en plática con el programa Reacción en Cadena, se postuló para regresar a la Selección Mexicana. ¿El puesto al que apunta? Director Deportivo.

"Cuando me nombren como Director Deportivo de Selección Mexicana, te digo mis candidatos para Director Técnico. Tengo la experiencia como para ser Director Deportivo, no solo manejé la Selección Mayor, manejé la Sub-23: ganaron un preolímpico, conozco el trabajo con jóvenes", explicó el Bigotón.

Hay una realidad y es que el argentino conoce muy bien cada secreto del futbol mexicano y podría aportar muchísimo a este nuevo proyecto. Para completar con su sugerencia, señaló: "Algunas veces, cuando hablamos de esas Sub-17, Sub-20, después no juegan como juega el (técnico) de la Selección Mayor, entonces no sirve porque tiene que venir a demostrar en otro sistema". Y puso un ejemplo: el Tata Martino no contaba con recambios naturales para Héctor Herrera y Andrés Guardado, ya que esto no se trabaja.