En la noche de ayer se apagó el fuego y se calmó un poco la tormenta en el Tri. Es que la Selección Mexicana derrotó a un rival directo por la clasificación al Mundial de Qatar 2022 y le sacó una diferencia importante a falta de 3 jornadas para la finalización del Octagonal de Concacaf. El conjunto nacional venció 1-0 a Panamá en el Estadio Azteca gracias a un gol de penal de Raúl Jiménez, mismo que "inventó" Diego Lainez en los últimos minutos de juego.

Si bien Gerardo Martino inició su ciclo de manera excelente y recibió muchísimos elogios, en el último año tuvo más problemas que soluciones a la hora de competir y esto se vio reflejado tanto en rendimiento colectivo como resultados. Es por esa razón que sus dirigidos se complicaron en las Eliminatorias y, si perdían ayer, quedaban en puestos de Repechaje y con Costa Rica (5º) pisándole los talones.

Los rumores sobre una posible salida del Tata de la Selección Mexicana no han pasado desapercibidos en los últimos días. Algunos medios se animaron a asegurar que la FMF lo cesaría del cargo si no derrotaba a La Marea Roja, obstáculo que el argentino logró superar. Ahora, el boleto a Qatar parece estar más cerca y, de no mediar inconvenientes, el Tri jugará su decimoséptimo Mundial. Pero, ¿y si deciden despedirlo igual?

El Francotirador de Récord reveló hace instantes cuánto le debería pagar la Federación Mexicana de Futbol a Gerardo Martino si toma esta decisión. Se trata de dos años de su suelo, y el mismo representa unos 3 millones de dólares. Es decir, Yon de Luisa y compañía tendrían que desembolsar 6 millones de dólares para darle las gracias al Director Técnico. No solo eso: también tendrían que contratar a un estratega para que dirija el campeonato de noviembre/diciembre y pagarle su respectivo salario.

Existe una manera en la que la FMF podría cortarlo sin tener que poner dinero sobre la mesa: sería si México queda eliminado oficialmente de Qatar. Esto, evidentemente, representaría un fracaso total ya que al Tri le queda medirse ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador. Si no logra la clasificación, lo más probable es que el propio Martino tenga la dignidad de presentar su renuncia y no espere a que lo despidan.