El cierre de la temporada se acerca en gran parte de las ligas del futbol mundial, por lo que habrá tiempo para que las Selecciones Nacionales continúen evaluando jugadores, así como trabajando de cara a lo que será el Mundial de Qatar 2022. A la espera de aquellos que radica en Europa, la Selección Mexicana ya se entrena con la mente puesta en los amistosos preparatorios y el debut en la Nations League.

En esas nóminas de jugadores convocados, el nombre que no suele aparecer es el de Chicharito Hernández, delantero de Los Ángeles Galaxy y que supo ilusionar a la afición con sus goles en el Tri y en equipos de primer nivel europeo. Gerardo Martino no tiene lugar para el experimentado atacante, con buen presente en la MLS, en una de las decisiones más controvertidas del entrenador argentino.

Al respecto, fue consultado el defensor del Celta de Vigo, Néstor Araujo, quien en diálogo con Fox Sports habló sobre la ausencia de Chicharito Hernández: “Nadie duda de la capacidad que tiene Javier, pero no es un tema que me incumba a mí. No sé bien qué pasa”, aseguró el zaguero de la Selección Mexicana. Aun así, respaldó la decisión del entrenador: “Seguramente el Tata y su cuerpo técnico tendrán sus motivos, pero la realidad es que no sé qué pasó”, afirmó.

Por otro lado, Néstor Araujo es consciente de la responsabilidad que conlleva representar a México en un Mundial: “Es normal que esperes mucho de tu Selección, que haga un buen papel. Es normal que cuando no hay buenos resultados se nos critique”. Por eso, el defensor del Celta prefiere ser cauteloso: “Es ir paso a paso. Todos saben del famoso quinto partido, de pasarlo, es el objetivo, pero hay que ir paso a paso y escalón por escalón porque todavía hay una fase de grupos. No hay que presionarse ni adentrarse tanto en ese sentido porque puede ser contraproducente”, reflexionó.

Una revancha para Néstor Araujo

A los 30 años, el defensor mexicano sueña con disputar su primera Copa del Mundo, luego de haber sido descartado cuatro años atrás, cuando recién pisaba suelo europeo: "Sería mi primer Mundial. La vez pasada me lesioné y no fui elegible. Ojalá me toque estar. Si no, apoyaré desde afuera", manifestó quien vistiera las camisetas de Santos Laguna y Cruz Azul.