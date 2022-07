El entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, ha protagonizado una gran polémica, al ser visto en Argentina. El Tata se acercó al estadio de Newell's Old Boys, donde fue fotografiado en charla junto al seleccionador argentino, Lionel Scaloni. El rechazo de varios aficionados no tardó en llegar, pues las críticas al estratega no son nuevas.

La Albiceleste será rival del Tri en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, por lo que la charla no fue bien recibida por un sector de la afición, pese a que los entrenadores se conocen hace mucho y mantienen una buena relación. Aún así, nada tuvo que ver con su viaje el interés que tiene Boca Juniors por contratarlo.

Uno de los que mostró su enfado con Martino fue Emanuel "Tito" Villa, quien lanzó un tweet dirigido al entrenador: "Es una falta de respeto total a todo el país, no solo a los futbolistas. Me vale m.... si le dieron permiso o no de la FMF", comenzó el exgoleador de Cruz Azul, compatriota de Gerardo Martino.

"Él debería de estar acá, viendo de cerquita a sus jugadores. Mostrando ese compromiso de querer llevar a lo más alto posible a México en el Mundial de Fútbol", completó Emanuel Villa, en un mensaje que muchos compartieron al estar de acuerdo.

¿Por qué viajó Martino a Argentina?

La visita de Gerardo Martino a su Rosario natal no estuvo ligada a cuestiones deportivas, como se imaginó en un principio por el rumor que lo vincula a Boca Juniors, sino que se debió a una cuestión familiar. Gibrán Araige, reportero de TUDN, indicó que el Tata está en su país debido al nacimiento de su nieto.