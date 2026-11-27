Ante las lesiones ligamentarias de Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué, PSG saldrá al mercado a fichar un extremo de jerarquía. El vigente bicampeón de la Champions League traerá un sólo refuerzo para suplir las bajas de sus dos figuras, pues luego dará lugar a activos del club. Para ello, buscan ser precisos a la hora de escoger.

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Tal como trascendió en los últimos días, Julián Quiñones de Al-Qadsiah es un objetivo de la directiva del París Saint-Germain. El futbolista que estuvo entre los 30 nominados al último Balón de Oro es del interés de Luis Enrique y de los dueños del cuadro francés. Sus últimos meses en Medio Oriente han sido una verdadera locura.

Ahora bien, en PSG son conscientes que el equipo árabe no facilitará la salida de su gran estrella, por lo que deberán trabajar bien esa posibilidad de mercado. Ante las dificultades que pueda poner el Al-Qadsiah, el conjunto de la Ligue 1 puso sobre la mesa otro nombre como alternativa. Y se trata justamente de un crack argentino.

Según adelantó Récord Portugal, fuente reconocida dentro del mercado de fichajes europeo, Gianluca Prestianni es el “plan B” si no funciona lo del ex América y Atlas. El joven delantero del Benfica se presenta como la alternativa inmediata para PSG si es que no logran llenar las expectativas de sus pares del club asiático.

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Prestianni compite con Quiñones por PSG [Foto: Getty]

Gianluca Prestianni surgió de una de las fábricas de joyas más importantes del mundo como es Vélez Sarsfield. Sin embargo, se hizo conocido por el ‘escándalo’ con Vinicius Jr en un cruce entre Real Madrid y Benfica. De hecho, hasta se creó una nueva regla en el futbol a raíz de aquel polémico episodio entre el argentino y el brasileño.