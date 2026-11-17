Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre la Selección Mexicana y Jamaica, por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. ¡Vamos por la remontada!

Va quedando todo preparado en el Estadio BBVA de Monterrey , donde México buscará el pasaje a las semifinales de la Concacaf Nations League. Una sede distinta a la última ocasión. ¿Les traerá suerte?

Hace instantes, Concacaf dio a conocer las autoridades del partido: el hondureño Saíd Martínez será el juez principal , acompañado por Walter López y Christian Ramírez. Por su parte, el costarricense David Gómez estará a cargo del VAR.

En esta nota, sigue al instante todas las acciones que sucedan en la revancha de la serie copera.

¡Minuto a minuto EN VIVO! En el imponente Estadio BBVA de Monterrey, México buscará clasificar en la Concacaf Nations League 2026/27. Se juega el partido de vuelta de los cuartos de final, y el combinado nacional está obligado a ganar y dar vuelta la historia para seguir en carrera. El público acompañará con un apoyo multitudinario.

En el primer choque de la serie, el ‘Tri’ viene de caer por 3-2 ante Jamaica en la ida de visita en Kingston, donde iban goleados y descontaron hasta la mínima diferencia. Gilberto Mora de media distancia y Julián Quiñones de penal anotaron los goles fuera de casa para dejar a México a tiro de empatar la llave. Pero aún queda la revancha.

Por la revancha de los cuartos de final de esta Concacaf Nations League, la Selección Mexicana necesita ganar la vuelta 1-0, 2-1 o si no por dos goles de ventaja. Como en esta instancia de la competencia se utiliza el criterio del ‘gol de visitante’ y México hizo dos en el primer cruce, necesita que no le conviertan mucho esta noche.

‘Morita’ dejó con vida a México en la serie [Foto: Getty]

En caso de imponerse ante Jamaica este martes, la Selección Mexicana avanzará al ‘Final Four’ que se jugará en marzo. Cabe recordar que el ‘Tri’ es el último campeón de la Concacaf Nations League, por lo que es el dueño de la corona y va por el bicampeonato. Con la presencia de su afición, irán a por la remontada final en casa.

La vuelta entre México y Jamaica tendrá lugar este martes 17 de noviembre a partir de las 20.30 hora CDMX, con localidades agotadas y todo vendido para esta noche. Podrás seguir el minuto a minuto en vivo del juego en Bolavip, en la cobertura al instante de las acciones que encontrarás en la parte superior de este artículo.