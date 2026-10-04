Israel Reyes fue autocrítico luego de la derrota de México ante Estados Unidos: “Duele mucho”

La derrota de México por 3-0 ante Estados Unidos caló hondo en el vestidor del Tri. Fue un resultado inesperado que hace que tanto el cuerpo técnico de Rafa Márquez como los jugadores se replanteen varias cosas, aunque está claro que fue solo un amistoso.

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Varios futbolistas hablaron con la prensa después del partido y uno de ellos fue Israel Reyes, el referente del América quien tuvo responsabilidad en el tercer gol de los Estados Unidos. El defensa manifestó su dolor por la derrota principalmente porque es un clásico.

“Es un partido muy importante para nosotros. Duele mucho porque es un clásico pese a que sea un amistoso. Tenemos que dar la cara para ser mejores. Por más que sea un amistoso, a nosotros dentro del vestidor nos gusta decirnos las cosas y sobre lo que queremos llegar a ser. Estos partidos nos ponen de qué estamos hechos, nos ponen a prueba”, dijo Israel Reyes públicamente.

“Aunque sabemos que a la hora de la verdad somos un equipo fuerte, lo demostramos en el Mundial. Estos partidos nos ayudan para ajustar cosas, para cambiar. Los detalles importan mucho más por lo que significa el partido. Tenemos detalles atrás que nos cuestan goles“, agregó el futbolista del América.

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🗣️ “Duele mucho porque es un clásico” 🔴 Israel Reyes menciona que el proceso de Rafa Márquez apenas va empezando y que desean ser igual de fuertes que en el Mundial, así como cerrar esta Fecha FIFA de la mejor manera. https://t.co/eVRaXVhS55 — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 4, 2026

México cometió errores en los tres goles que recibió; en los primeros dos ‘Tala’ Rangel se equivocó, mientras que en el tercero fue una equivocación compartida entre Erik Lira e Israel Reyes. Más allá de los nombres, estas fallas contra un rival poderoso cuestan caro.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

Rafa Márquez sufrió su primera derrota como entrenador de México. No obstante, al Tri todavía le queda un partido que será el próximo martes contra Chile y el Káiser intentará conseguir su primera victoria como técnico del combinado nacional.

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En síntesis