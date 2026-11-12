La única duda de Rafael Márquez en México para definir el equipo que enfrentará a Jamaica

Con solamente dos días para la ida contra Jamaica, Rafael Márquez solo tiene una duda con respecto al equipo que plantará de México.

Rafael Márquez ha puesto en marcha la planeación táctica de cara a lo que representará la prueba de fuego más exigente desde que asumió las riendas de la Selección Mexicana.

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Este sábado 14 de noviembre, el Tricolor disputará la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica. Si bien el desenlace de la serie se resolverá en territorio azteca, el choque inicial en Kingston resultará determinante para encarrilar la eliminatoria y llegar con ventaja a definir el boleto en casa.

Más allá de haber firmado una destacada participación en la Copa del Mundo 2026, Márquez pretende imprimir su propio sello con una renovación gradual en la plantilla. Muestra de ello es que seis elementos mundialistas todavía no suman un solo minuto bajo la gestión del “Káiser”: Carlos Acevedo, Edson Álvarez, Brian Gutiérrez, César Huerta, Guillermo Martínez y Raúl Jiménez, este último aún en proceso de rehabilitación por una lesión de rodilla.

La duda de Márquez para Jamaica

De acuerdo con información revelada por el reportero Carlos Rodrigo Hernández, diez de los once futbolistas que saltarán de inicio ante los Reggae Boyz están plenamente definidos, subsistiendo únicamente una incógnita en la pizarra. Dicha disyuntiva radica específicamente en el aparato defensivo, en una demarcación disputada mano a mano por apenas dos elementos.

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Rodrigo Huescas e Israel Reyes pelean por un lugar en el once.

La interrogante se centra en la lateral derecha, donde el cuerpo técnico evalúa entre Israel Reyes y Rodrigo Huescas. Este último concretó su retorno a la convocatoria tras superar una grave rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y, respaldado por una mayor regularidad en el FC Copenhague de Dinamarca, buscará reclamar nuevamente la titularidad con el combinado nacional.

La posible alineación de México vs. Jamaica

Raúl Rangel

Jesús Gallardo

Johan Vásquez

César Montes

Israel Reyes o Rodrigo Huescas

Erik Lira

Gilberto Mora

Luis Romo

Julián Quiñones

Santiago Gimenez

Roberto Alvarado

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En síntesis