Santiago Giménez tuvo dos fallas importantes en lo que fue la derrota de México frente a Estados Unidos de este sábado.

México sufrió una dura derrota al perder por 3-0 con Estados Unidos este sábado en el tercer amistoso del Tri en la Fecha FIFA. El equipo de Rafa Márquez cometió muchos errores que explican este resultado, como por ejemplo que Santiago Giménez falló dos ocasiones claras de gol.

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Ambas situaciones fueron en la primera mitad, una al inicio del juego con el partido 0-0 y la segunda cuando México ya perdía 1-0. El ‘Bebote’ no pudo aprovechar ninguna y el delantero fue muy criticado; es por eso que Rafa Márquez tuvo palabras positivas hacia el atacante tras el encuentro.

“A Santi yo creo que sí le hace falta tener más minutos obviamente para estar en la mejor forma. Sin embargo creo que aquí lo que queríamos también es eso, darle minutos para que él también se fuera tanto poniendo en forma por una molestia que venía teniendo“, comenzó diciendo el técnico de la Selección Mexicana.

“Confiamos en él y que ojalá que pueda tener más oportunidad para que pueda quizás mejor ritmo de juego“, agregó Rafa Márquez acerca de Santiago Giménez, quien sumó 72 minutos en el amistoso de este sábado contra Estados Unidos.

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"A Santi le hace falta tener más minutos” Rafael Márquez fue contundente ante la falta de ritmo de Santiago Giménez https://t.co/nPLbwujf9M — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) October 4, 2026

Los números de Santi Giménez con México

Al ‘Bebote’ le ha costado mucho convertir con la Selección Mexicana y solo anotó un gol en los últimos 18 partidos que disputó con el combinado nacional. Santiago Giménez solo metió 6 goles en total en 53 presencias con el Tri y es una situación que le debe preocupar mucho al delantero.

Al equipo de Rafa Márquez todavía le queda un amistoso por disputar, el cual será el próximo martes contra Chile, y en este partido Santi Giménez intentará cambiar la mala imagen que dejó ante Estados Unidos.

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En síntesis