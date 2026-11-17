Con el partido de esta noche en el Estadio BBVA, la Selección Mexicana ha completado 16 de los 18 estadios de cada uno de los clubes de laLiga MX. Sin embargo, hay un par de inmuebles en territorio nacional que nunca han albergado un partido del Tricolor, por lo que tendrían la oportunidad de hacerlo próximamente.

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Estadios en los que nunca ha jugado la Selección Mexicana

El primero de ellos es el Estadio León, la sede del conjunto esmeralda aún no ha recibido a la Selección Nacional en un partido. Si bien, ha sido el espacio para varios eventos Tricolor de las categorías inferiores en diferentes torneos, con el conjunto mayor varonil no ha tenido la oportunidad de concretar un partido en esta cancha.

El segundo es el Estadio Caliente, la casa de los Xolos de Tijuana, en este recinto llama la atención que no se haya disputado, tomando en cuenta que está en la frontera y podría tener un buen recibimiento tanto de los aficionados nacionales, como de los que viven en Estados Unidos, pero hasta el momento no se ha dado la posibilidad.

Algunos aficionados piensan que la ausencia en este último se debe al pasto sintético, pero en Estados Unidos ya han jugado en canchas similares. El hecho de que ahora esté Gilberto Mora en el cuadro Tricolor podría permitir esta apertura.

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Estadios en los que sí ha jugado

El Estadio Azteca (América, Cruz Azul, Atlante) ha tenido Copas del Mundo, el Cuauhtémoc (Puebla) también en varios amistosos; en el Universitario (Tigres) ante Costa Rica; el Libertad Financiera (Atlético de San Luis) en el Hexagonal; el Victoria (Necaxa) ante Dominica; el Olímpico Benito Juárez (Bravos) ante Venezuela; el Hidalgo (Pachuca) en eliminatorias rumbo al Mundial 2006; el Akron (Chivas) en Mundial; el Jalisco (Atlas) en Mundiales; en el Nemesio Diez (Toluca) previo al Mundial 2026; el Olímpico Universitario (Pumas) en 1970; en el TSM (Santos) ante Uruguay; y en La Corregidora (Querétaro) frente a Jamaica.

En síntesis