La Selección Mexicana es la reciente campeona de la Concacaf Nations League y de la Copa Oro, pero en un solo partido todo esto podría acabar. Y es que el resultado de esta noche ante Jamaica podría arrebatarle al cuadro nacional estos dos torneos de una manera inesperada, sobre todo en la nueva era de Rafael Márquez.

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Si el día de hoy México pierde o empata, quedaría eliminado en los Cuartos de Final, por lo que se quedaría muy lejos del título que logró coronarse en la edición anterior. Sin embargo, esto no es lo único que le preocupa a Rafa, ya que también podría perder su pase directo a la Copa Oro 2027 si no se consigue la victoria.

¿Por qué está en riesgo la Copa Oro para México?

La eliminación en esta ronda significaría que no clasifica de manera directa a la Copa Oro, sino que se gana un lugar en los preliminares. De acuerdo con las reglas, los cuatro equipos que pierdan en los Cuartos de Final pasarán de manera automática a los preliminares donde estarán acompañados de otros 13 clubes que buscarán su clasificación.

De los 14 clubes que logran pasar a estos preliminares, sólo serán siete los que obtengan su lugar a la Copa Oro. En marzo del próximo año México, en caso de no clasificar, estaría peleando su boleto en las siete series de ida y vuelta para llegar a esta competencia, por lo que es importante que hoy clasifique al Final Four.

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México sería sede de la Copa Oro 2027

El otro tema es que se ha hecho la candidatura por parte de Mikel Arriola para que sea México la sede de la Copa Oro, por lo que en caso de que se elija sería un completo fracaso que el equipo tenga que pelear su espacio en los preliminares y no lo consiga de manera directa precisamente cuando podría jugarse en el país.

En síntesis