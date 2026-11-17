Este martes 17 de noviembre se juega la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, donde la Selección Mexicana buscará su pase al Final Four. Sin embargo, de última hora, cinco jugadores quedaron fuera del equipo y ni siquiera estarán contemplados en la banca, por decisión especial de Rafael Márquez.

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¿A quiénes dejó fuera en la ida?

En el encuentro anterior en Kingston, los elementos que se fueron directamente a las gradas fueron Rodrigo Huescas, Isaías Violante, Armando León, Obed Vargas y Andrés Montaño. A muchos extrañó que tras darle la oportunidad de ser llamado al delantero que juega en Croacia, lo hubiera limitado. Así como las ausencias del jugador del Atlético de Madrid y sobre todo del de Cruz Azul que vive buen momento.

Las 5 bajas para el México vs Jamaica

Ahora para este partido, de acuerdo con Gibrán Araige de TUDN y David Medrano de Azteca Deportes, los jugadores que no saltarán ni a la banca en busca del boleto para las semifinales serán: Armando León, quien se queda sin debutar, puesto que las fuentes afirman que sólo querían verlo y analizar su juego; Isaías Violante que tampoco sumó; César Montes, Erick Sánchez y quedaría uno pendiente.

¿Por qué no fueron contemplados?

Cabe mencionar que Márquez llamó en su convocatoria a 28 jugadores, pero en realidad sólo pueden estar considerados 23. Es por esta razón que dejó a cinco de ellos fuera en el partido anterior e hizo lo mismo en este encuentro. Sin embargo, ya había mencionado que dependiendo del entrenamiento de ayer se decidirían.

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En esta ocasión, le da la oportunidad a Rodrigo Huescas quien ya había superado su duradera lesión y lo estaba haciendo de buena manera en la lateral; también le da la oportunidad a Montaño y Obed, que aunque este último no ha tenido minutos en su club, sí puede asociarse de muy buen manera con Gilberto Mora y Santiago Sandoval.

En síntesis