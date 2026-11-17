Esto es lo que pasaría con cada uno de los resultados que puede obtener México vs Jamaica en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

LaSelección Mexicana está a un partido de llegar al Final Four de la Concacaf Nations League, pero para ello tiene que lograr un resultado que los beneficie después de la derrota obtenido en Kingston ante Jamaica. Para este duelo, los de Rafael Márquez llegan con el marcador en contra 3-2, pero jugarán en casa y eso es una ventaja.

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El problema es que desde que llegó Rafa al banquillo del Tricolor, el equipo no ha conseguido ninguna victoria y eso preocupa, sobre todo porque son los actuales campeones y quedar fuera en los Cuartos de Final sería uno de los fracasos más grandes para esta escuadra, es por ello que a continuación te compartimos qué pasaría con los distintos resultados.

¿Qué pasa si México pierde contra Jamaica?

Si en el partido de hoy en Monterrey, la escuadra rival vuelve a vencer a México, los nacionales quedan eliminados de la competencia. Perder en el juego y en el marcador global es el peor resultado que podrían tener y es que como lo mencionamos ya habían caído en el juego de ida, por lo que una derrota más sellaría el fracaso del equipo.

¿Qué pasa si México empata hoy?

En caso de que el juego de esta noche quede empatado, de nueva cuenta la Selección Nacional queda eliminada y es que la ventaja que obtuvieron en la ida los jamaiquinos quedaría también a su favor en el global. Pero si empatan en el marcador general 3-3 o 4-4 ahí sí pasan los mexicanos por las anotaciones de visitante que tuvieron. El 5-5 en el global mandaría el partido a tiempos extra y tanda de penales, pero el 6-6 en adelante, le da el pase a los Reggae Boyz.

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¿Qué pasa si México gana?

Si el combinado azteca hoy consigue la victoria de 1-0, 2-0 (o más goles sin recibir más de un tanto) clasifica al Final Four. En caso de vencer en un 3-2 se irían a los tiempos extra y tanda de penales si no se define. Pero si México gana 4-3 o más goles de diferencia el que pasa sería Jamaica por los goles de visitante del conjunto rival.

En síntesis