Luego del parón de Selecciones por la Fecha FIFA, un apartado que siempre esperan los aficionados alrededor del mundo es qué sitio ocupa su país en el reconocido listado que elabora el ente madre del deporte más popular del mundo.

En esta oportunidad, el ranking de octubre se dará a conocer de manera oficial recién el 22 del mismo mes. Sin embargo, existen periodistas que son expertos en la materia de este ranking y ya calcularon los puntos para saber qué lugar ocupará cada país.

Uno de esos casos es el de Cambio de Juego. El medio especializado se adelantó a la casa madre del fútbol mundial al revelar qué puesto ocupará cada país. Y, en consecuencia, también lo hizo con la posición que ocupará la Selección Mexicana luego de perder contra Colombia e igualar ante Ecuador.

Posición País Puntos Variación 12 Marruecos 1710,12 -2 13 Colombia 1695,72 +0 14 México 1683,52 +0 15 Uruguay 1677,57 +0 16 Estados Unidos 1673,49 +0

La página reveló que en el Top 10 habrá varios cambios. Argentina se acerca nuevamente al #1 tras superar a Francia, que quedará tercero. España se mantiene líder. Luego, Brasil sigue perdiendo posiciones y cae al 7° lugar, siendo superado por Países Bajos. Por último, Italia queda 9°, siendo el último cabeza de serie del torneo en caso de clasificar y Alemania vuelve al Top en lugar de Croacia, que perdió dos ubicaciones.

En lo que respecta a la zona de posición de México, el conjunto al mando de Javier Aguirre, pese a tener malos resultados antes los sudamericanos, no perderá lugares en el listado y se quedará en la 14° ubicación. Sí perderá algunos puntos, pasando de 1688 a 1683.

¿Cuál fue la máxima posición de la Selección Mexicana en el Ranking FIFA?

Desde la implementación del Ranking FIFA en 1993, México atravesó por distintas posiciones en el listado, siendo en mayo del 2006 su mejor posición cuando alcanzó el 4° lugar. En tanto, su peor clasificación fue en julio del 2015, cuando cayó hasta la posición 40.

