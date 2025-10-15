Es tendencia:
Los 4 jugadores que convencieron a David Faitelson para ir al Mundial 2026 con México

Faitelson dio a conocer a los 4 jugadores mexicanos que podrían tener un lugar seguro en el Mundial 2026.

Por Marilyn Rebollo

Este martes se llevó a cabo el último partido de la Selección Mexicana, correspondiente a la Fecha FIFA de octubre, donde el equipo de Javier Aguirre empató 1-1 con Ecuador. El resultado terminó por no gustar a nivel general, pero a diferencia de lo mostrado con el equipo ante Colombia, las sensaciones fueron mejores y eso se debió a algunos cambios que se realizaron.

Del primer partido al segundo hubo modificaciones en cuanto al planteamiento, desde luego que algunos de ellos fueron para probarlos, pero otros señalados por el propio “Vasco” de no haber hecho lo necesario en el terreno de juego, por lo que en esta última formación, hay cuatro elementos que según David Faitelson vale la pena que se mantengan rumbo al Mundial 2026.

Los 4 elegidos de David Faitelson en Selección

De acuerdo por lo mencionado por el periodista, dos delanteros que llamaron mucho su atención en conjunto fueron Julián Quiñones por la banda izquierda y Germán Berterame porque pueden generar gran movilidad en la zona de ataque. Regularmente, ante un regreso de Raúl Jiménez, Aguirre ha optado por darle oportunidad a él y a Santiago Giménez, así como con Alexis Vega en lugar del naturalizado mexicano.

También habló del trabajo que está haciendo Mateo Chávez como lateral, desde su llegada al conjunto de Javier se mantiene en buen nivel. El problema con él es que no tiene ritmo de juego porque casi no juega con su club. Al último que aprueba es a Erik Lira, a quien destaca por su “fortaleza en medio campo”, por lo que estos desde su punto de vista serían clave en el equipo.

También recalca que enfrentar a Ecuador no es lo mismo que los cafeteros o algunas otras selecciones de mayor rango competitivo, apuntando a que si lo hicieron bien en esta ocasión se les podría dar continuidad y analizar, desde luego, que capacidades pueden llegar a tener en la próxima fecha FIFA y si repiten los buenos resultados, encaminarse al Mundial.

