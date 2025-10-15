Durante el partido de la Selección Mexicana vs Ecuador, el equipo de Javier Aguirre llevaba la ventaja desde muy temprano en el juego amistoso. Pero fue ahí cuando le marcaron penal a Enner Valencia, lo cual generó el empate entre ambas escuadras. El resultado final se mantuvo así y al final, el “Vasco” terminó por contar lo que sucedió antes del cobro.

Publicidad

Publicidad

¿Se peleó con Enner Valencia?

De acuerdo por lo mencionado por el técnico, pensó que el jugador ecuatoriano había fingido la falta, por lo que reconoció que le mentó la madre al futbolista de Pachuca. Sin embargo, también recalcó que después de eso, todo estuvo normal entre ambos y quedaron sin ningún problema, pero al momento de la jugada con el marcador a favor, sintió la molestia.

“Es muy buen muchacho y claro que pensé que había fingido el penalti y luego nos abrazamos, nos disculpamos y nos mentamos la madre, pero a gusto, sin ofensas, bien, luego lo agarramos aquí abajo y a todo dar, es un buen muchacho, es un gran elemento, un buen jugador en México, de esos queremos, gente profesional, goleador; le dije todo eso en el vestidor”. Javier Aguirre

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Aunque hubo un momento de tensión entre ambos por lo ocurrido en el terreno de juego, Aguirre reconoció que es un elemento clave para su selección y que esperaría que cada vez más jugadores con su ímpetu dentro del futbol puedan ser parte del futbol mexicano, aunque también sonó como indirecta para sus propios seleccionados.

ver también Javier Aguirre asegura cambios en la convocatoria de Selección Mexicana para los partidos ante Uruguay y Paraguay

El hecho de enfrentarse a equipos como Ecuador que tiene un gran plantel formado por jugadores que están en Europa le ayudará a la Selección Nacional a llegar en un mejor nivel al equipo de cara al Mundial 2026, pero tantos cambios que se han realizado en la plantilla, podrían hacer que no se consoliden con escuadras como esta.