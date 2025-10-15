Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Mexicana

¿Qué se dijeron Enner Valencia y Javier Aguirre tras el penal marcado a Ecuador vs México?

Javier Aguirre platicó lo que se dijeron él y Enner Valencia tras el penal a favor de Ecuador.

Por Marilyn Rebollo

Enner Valencia se encaró con Javier Aguirre
© IMAGO/PressinphotoEnner Valencia se encaró con Javier Aguirre

Durante el partido de la Selección Mexicana vs Ecuador, el equipo de Javier Aguirre llevaba la ventaja desde muy temprano en el juego amistoso. Pero fue ahí cuando le marcaron penal a Enner Valencia, lo cual generó el empate entre ambas escuadras. El resultado final se mantuvo así y al final, el “Vasco” terminó por contar lo que sucedió antes del cobro.

Publicidad

¿Se peleó con Enner Valencia?

De acuerdo por lo mencionado por el técnico, pensó que el jugador ecuatoriano había fingido la falta, por lo que reconoció que le mentó la madre al futbolista de Pachuca. Sin embargo, también recalcó que después de eso, todo estuvo normal entre ambos y quedaron sin ningún problema, pero al momento de la jugada con el marcador a favor, sintió la molestia.

“Es muy buen muchacho y claro que pensé que había fingido el penalti y luego nos abrazamos, nos disculpamos y nos mentamos la madre, pero a gusto, sin ofensas, bien, luego lo agarramos aquí abajo y a todo dar, es un buen muchacho, es un gran elemento, un buen jugador en México, de esos queremos, gente profesional, goleador; le dije todo eso en el vestidor”.

Javier Aguirre
Tweet placeholder
Publicidad

Aunque hubo un momento de tensión entre ambos por lo ocurrido en el terreno de juego, Aguirre reconoció que es un elemento clave para su selección y que esperaría que cada vez más jugadores con su ímpetu dentro del futbol puedan ser parte del futbol mexicano, aunque también sonó como indirecta para sus propios seleccionados.

Javier Aguirre asegura cambios en la convocatoria de Selección Mexicana para los partidos ante Uruguay y Paraguay

ver también

Javier Aguirre asegura cambios en la convocatoria de Selección Mexicana para los partidos ante Uruguay y Paraguay

El hecho de enfrentarse a equipos como Ecuador que tiene un gran plantel formado por jugadores que están en Europa le ayudará a la Selección Nacional a llegar en un mejor nivel al equipo de cara al Mundial 2026, pero tantos cambios que se han realizado en la plantilla, podrían hacer que no se consoliden con escuadras como esta.

marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Javier Aguirre le dirá adiós a algunos seleccionados
Selección Mexicana

Javier Aguirre le dirá adiós a algunos seleccionados

Aficionados de México reaccionan con enojo y señalan al culpable del empate
Selección Mexicana

Aficionados de México reaccionan con enojo y señalan al culpable del empate

La reacción de la afición tras México 0-0 Ecuador: pedido de salida de Aguirre y dos candidatos
Selección Mexicana

La reacción de la afición tras México 0-0 Ecuador: pedido de salida de Aguirre y dos candidatos

Veljko Paunovic ya tiene nuevo trabajo y no es Pumas
Pumas de la UNAM

Veljko Paunovic ya tiene nuevo trabajo y no es Pumas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo