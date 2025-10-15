Javier Aguirre se ha convertido en el centro de los focos en los últimos días, luego de la consumación de la última jornada de selecciones nacionales: es que su equipo sigue sin dar respuestas alentadoras en el juego, a falta de menos de un año para el comienzo del Mundial 2026, el gran objetivo deportivo de toda la nación en el mediano plazo.

Con el empate ante Ecuador, la Selección Mexicana acumula cuatro encuentros sin triunfos, y para colmo todos juegos amistosos. Si bien tales cruces tuvieron como rival a equipos competitivos (Japón, Corea del Sur, Colombia y el mencionado elenco tricolor), el hecho de no poder vencer en duelos no-oficiales alerta de cara a las competencias reales.

Lo que más preocupa a los fanáticos, que han atentado duramente contra el ‘Vasco’ y su cuerpo técnico en las redes sociales, es la incertidumbre de cómo el ‘Tri’ podrá competir ante oponentes de elite como los que lo esperan en la Copa del Mundo. Más que los resultados, las pocas sensaciones agradables que transmite de adentro hacia afuera el equipo son las que inquietan a la afición.

En este escenario, con muchos simpatizantes pidiendo por la salida del entrenador sin importar la cercanía con el Mundial, la FMF sentó postura en torno a la continuidad del director técnico de la Selección Mexicana. Con la reciente turbulencia generada en los pasados amistosos, desde el seno de la directiva de selecciones nacionales manifestaron su posición al respecto.

De acuerdo a lo revelado por Diario Récord, la Federación y los dueños de los principales clubes mostraron su respaldo a Javier Aguirre y todo su staff, sin poner en duda en absoluto su presencia en el banquillo de México para la Copa del Mundo. Los dos títulos conseguidos desde su asunción lo avalan y le dan pergaminos para extender su estadía en su cargo de entrenador.