La Selección Mexicana no dejó las mejores sensaciones durante esta nueva fecha FIFA, y hay preocupación sobre el nivel que está mostrando el equipo a pocos meses del comienzo del Mundial 2026.

El próximo año, los dirigidos por Javier Aguirre serán uno de los anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos, por lo que se espera un desempeño destacado. El gran objetivo es poder alcanzar el quinto partido y romper con la maldición de 40 años sin hacerlo.

El primer partido en Estados Unidos terminó en derrota por 4-0 ante Colombia el fin de semana pasado, desatando críticas tanto hacia los futbolistas como hacia el entrenador, en quien muchos aficionados ya no confían por lo poco que ha mostrado.

Este martes, el Tri mostró una mejor versión en comparación con lo visto ante los cafeteros, pero no logró la victoria. El encuentro terminó 1-1 ante Ecuador en el Estadio Akron, y gran parte de la afición expresó su descontento abucheando a los jugadores y pidiendo la salida de Aguirre.

El que sufrió especialmente la reacción de la tribuna fue Alexis Vega, futbolista del Toluca con pasado en Chivas, quien vivió un hostil recibimiento durante todo el partido. Su regreso al Akron no fue como esperaba y quedó en evidencia la molestia de los aficionados presentes.

¿Qué pasó con Alexis Vega?

La figura de los Diablos Rojos, que no tuvo un paso destacado por Chivas, fue abucheado en varias ocasiones por la afición. Entre los presentes se encontraban muchos representantes del Rebaño Sagrado, lo que hizo que el momento fuera aún más incómodo para Vega.

