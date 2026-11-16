Este lunes retiraron el nombre del patrocinador del Estadio BBVA y esta es la razón por la cual se hizo esto.

Este lunes a las afueras del Estadio BBVA se vio cómo trabajadores comenzaron a retirar el nombre actual del recinto. Las letras que anunciaban al patrocinador fueron retiradas justo un día antes de que se lleve a cabo el partido de los Cuartos de Final de vuelta de la Concacaf Nations League entre México y Jamaica por el pase al Final Four.

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¿Por qué le quitaron el nombre al estadio?

De acuerdo con la información esto se llevó a cabo después de que por petición especial se hiciera el retiro del mismo y es que hay que recordar que BBVA aunque es parte de los patrocinios de la Liga MX y de Rayados, no lo es precisamente en los eventos de la Selección Mexicana y con base en ello decidieron quitarlos.

Hay que tomar en cuenta que el patrocinador oficial del cuadro Tricolor es precisamente Banorte, por lo que no podían tener a otro banco que tomara el protagonismo en este enfrentamiento. Aunque no se ha revelado si habría algún problema con el mismo sponsor del estadio, la realidad es que los contratos muchas veces suelen ser claros con estas cuestiones.

¿Qué nombre recibirá?

Durante el Mundial, las letras del estadio también fueron retiradas y de acuerdo con la FIFA tendría que llamarse Estadio Monterrey, correspondiente a la ciudad y en esta ocasión sería lo mismo. Por lo que durante las transmisiones es muy casual que escuchemos este nombre o incluso el ya conocido del Gigante de Acero.

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En síntesis