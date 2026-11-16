De cara a la vuelta de los cuartos de la Nations League, el viaje a Monterrey de la Selección de Jamaica podría terminar beneficiando al Tri.

La Selección Mexicana ya se encuentra concentrada en Nuevo León para afrontar la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica. Los futbolistas del Tricolor arribaron a su hotel de concentración durante la noche del domingo, donde un numeroso grupo de aficionados los recibió entre cánticos para conseguir fotografías y autógrafos.

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A pesar del tropiezo sufrido el sábado tras caer 3-2 en Kingston, Jamaica, los seguidores regiomontanos mostraron un respaldo incondicional hacia los seleccionados nacionales, quienes correspondieron al cariño deteniéndose a convivir con la afición antes de ingresar al inmueble.

En el caso de la delegación mexicana, el desplazamiento desde territorio caribeño se efectuó a bordo de un vuelo chárter directo y exclusivo para el equipo, permaneciendo aproximadamente tres horas en el aire. Además de los futbolistas y el cuerpo técnico, la expedición estuvo integrada por un amplio staff de más de 50 personas encargadas de la logística, utilería y seguridad del combinado nacional.

Este lunes 16 de noviembre marcará la última jornada de preparación para ambas escuadras antes de saltar al terreno de juego. Tanto México como Jamaica tienen programadas sus respectivas prácticas oficiales y conferencias de prensa, espacios donde los estrategas ofrecerán los últimos pormenores sobre el estado de sus planteles previo al compromiso decisivo.

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¡Estamos en tierras regiomontanas! 📍🇲🇽



Monterrey es nuestro destino para la Vuelta de los 4tos de Final de Nations League contra Jamaica. 🛬



¡A darle porque #SomosMéxico y #SomosRegios! 🤝 pic.twitter.com/Pzq6q1FbpA — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2026

El contraste del viaje de la selección de Jamaica

La comitiva de Jamaica también aterrizó en Monterrey durante la noche del domingo, aunque en condiciones diametralmente opuestas a las comodidades de las que gozó el cuadro azteca. Los Reggae Boyz padecieron severas complicaciones en su traslado hacia la Sultana del Norte debido a demoras en vuelos comerciales y a la necesidad de fraccionar al grupo en distintas rutas.

Una parte de los integrantes realizó escalas en Estados Unidos, mientras que otro sector se vio obligado a triangular vía Panamá ante la carencia de visados para ingresar a territorio estadounidense. De este modo, mientras un grupo hizo conexión en Miami, el resto tuvo que desplazarse por Centroamérica.

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Para dimensionar el desgaste, la primera avanzada jamaiquina emprendió su travesía a las 7:00 de la mañana y arribó a su hotel de concentración alrededor de las 20:50 horas tras acumular casi 14 horas de trayecto, mientras que el resto de las delegaciones reportó poco antes de la medianoche. Con prácticamente todo el domingo perdido entre aeropuertos y conexiones, esta disparidad logística podría traducirse en una importante ventaja en el aspecto físico para ser capitalizada por el conjunto mexicano.

En síntesis