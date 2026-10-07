México vs Jamaica femenil: Cuándo y dónde ver

Se viene el parón de la Fecha FIFA en la Liga Femenil y en esta ocasión la Selección Mexicana tendrá que sostener sus últimos duelos amistosos antes de ir al Campeonato Concacaf W en busca de un boleto para el Mundial de 2027 en Brasil. Es por ello que lo que resulte en estos partidos será clave para la siguiente convocatoria.

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En esta ocasión Pedro López dio algunas sorpresas en su lista, por lo que sabe que lo que se viene requiere de tener en su plantilla a las mejores jugadoras del momento. Una de las noticias que se celebró por parte de la afición fue el primer llamado de Jana Gutiérrez con el equipo mayor, después de su paso por las categorías menores.

¿Cuándo, a qué hora y en qué estadio juega México vs Jamaica Femenil?

México buscará imponerse ante Jamaica en territorio nacional con un par de duelos que comienzan esta semana. El primer enfrentamiento se llevará a cabo este viernes 9 de octubre en el Estadio Victoria en Aguascalientes a las 17:00 horas del centro de México. En este partido, se espera que el estratega mueva algunas piezas para analizar a las jugadoras con mejor desempeño.

Pero eso no es todo, sino que se viene un segundo partido en otro territorio mexicano, este será el próximo martes 13 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Corregidora de Querétaro. Con este duelo cerrarán su preparación de cara al Premundial, por lo que los resultados en ambos duelos serán fundamentales.

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¿Dónde ver los partidos?

De acuerdo con la información oficial hasta el momento, ambos partidos serán transmitidos por TUDN por televisión de paga, e incluso quienes cuentan con la plataforma de streaming de la misma compañía, ViX Premium también podrán seguir este duelo en vivo. Pero hay una opción gratuita que sería a través del canal de YouTube de la Selección Nacional de México.

En síntesis