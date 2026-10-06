Obed Vargas apenado con la afición mexicana

El jugador del Atlético de Madrid se mostró muy arrepentido ante la afición y destacó lo que necesitan para agradar al público.

Esta noche laSelección Mexicana perdió su último partido de la Fecha FIFA y lo hizo ante Chile, uno de los conjuntos a los que se enfrentaron y con el que tenían más oportunidad de ganar debido a los resultados que tuvieron en sus duelos anteriores. Sin embargo, el equipo de Rafael Márquez se regresa con dos derrotas y dos empates.

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La victoria no llegó y eso lo sabe perfectamente Obed Vargas, el mediocampista mexicano terminó muy molesto con él mismo porque el equipo no pudo conseguir ningún triunfo. Es por eso que fue el primero en dar la cara ante los medios para hablar sobre lo que pasó con el equipo y pidió disculpas a los aficionados.

Obed Vargas molesto por el resultado

En una entrevista que tuvo con Claro Sports, el jugador del Atlético de Madrid se mostraba muy molesto por la derrota de esta noche, pero se sentía más apenado con la gente que estaba apoyando y que no tuvo el resultado que se quería. Sin embargo, fue muy autocrítico en lo que respondió respecto a la única forma que tienen para no ser criticados.

“Nos quedamos con esa frustración, ese coraje de que no dimos la cara que debimos dar, no demostramos a la gente de México y representamos a los que debemos. Nos vamos con esa frustración y le pedimos perdón a la afición por no poder darle los resultados que merecen”. Obed Vargas

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“Ganando, es la única forma que podemos reconectar con la gente, es ganando y dar resultados”, respondió Obed cuando le preguntaron sobre la manera en la que podrían volver a estar en conjunto con la afición así como se hizo en el Mundial, dejando claro que todo está en las manos de los jugadores dentro del campo.

En síntesis