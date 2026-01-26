La Selección Mexicana se enfrentará con Portugal el próximo 28 de marzo en lo que será el reestreno del Estadio Azteca luego de las remodelaciones de cara al Mundial 2026. Por esta razón y por la presencia de Cristiano Ronaldo, dicho amistoso no es uno más.

En el país hay mucha expectativa por ese partido, el cual le servirá a Javier Aguirre y a los futbolistas como una gran prueba pensando en la Copa del Mundo. Roberto Martínez, el entrenador de Portugal, dio su opinión acerca de la Selección Mexicana y el amistoso que se avecina.

Roberto Martínez sobre la Selección Mexicana

“El Estadio Azteca es un estadio una referencia dentro de los Mundiales. La Selección Mexicana es una selección que siempre me ha impresionado por los aficionados. Cuando ves los partidos es una selección grande“, comentó el técnico con Marc Crosas en TUDN.

“Es una selección grande por la exigencia, la expectativa que se genera y por la manera en la que se la apoya“, agregó el entrenador de Cristiano Ronaldo en Portugal acerca del Tri.

Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo (Getty Images)

Con Roberto Martínez al mando el equipo luso fue campeón de la UEFA Nations League en 2025, luego de vencer por penales a España en la final. Portugal es una de las candidatas a coronarse en el Mundial 2026, aunque el técnico cree que este debate no tiene sentido.

“Ser campeón es un aspecto muy bonito. ¿Pero qué se necesita para ser campeón? Ninguna selección llega al Mundial siendo campeona, por eso el debate de qué selección es favorita es perder el tiempo. Depende mucho de la dinámica que se genera y del vestidor”, comentó el técnico de Cristiano Ronaldo en Portugal.

Los aficionados tanto de México como de Cristiano Ronaldo van tachando los días para el amistoso que se disputará el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca. Será una oportunidad única por la presencia del crack luso en el país y el equipo aprovechará para enfrentarse a una potencia.

