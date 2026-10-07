Tala Rangel rompe el silencio tras las críticas en México por su actuación ante Estados Unidos

Apuntado como uno de los responsables de la derrota contra Estados Unidos, José Rangel se refirió a las críticas que recibió de los fanáticos mexicanos.

La Selección Mexicana encajó uno de sus tropiezos más amargos del último tiempo el pasado sábado. Sobre el césped del AT&T Stadium en Arlington, Texas, la Selección de Estados Unidos se adueñó del Clásico de la Concacaf con un categórico 3-0 frente a un representativo nacional que careció de variantes futbolísticas.

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Uno de los principales señalados por la afición tras el descalabro, además de la evidente falta de contundencia al frente, fue José “Tala” Rangel. El arquero de las Chivas desvió la pelota hacia su propia meta para la apertura del marcador estadounidense al minuto 28, y durante el tiempo complementario entregó el balón en la salida a Cavan Sullivan para que este firmara el segundo tanto de la velada.

Aunado a ello, en el balance de la goleada 3-0, Rangel únicamente pudo contener un disparo de los cuatro dirigidos entre sus tres postes a lo largo del cotejo, intervención que llegó al minuto 89 cuando el Tri ya jugaba con un hombre menos. Aunque la expulsión de Mateo Chávez fue considerada un punto de quiebre en el trámite, el guardameta concentró el descontento de los analistas, destacando los señalamientos de Álvaro Morales en la cobertura posterior.

Tala Rangel habla sobre las críticas

Tras haber sido el elegido para resguardar la portería frente a Colombia, la actuación ante Estados Unidos le costó al “Tala” seguir el choque ante Chile desde la banca de suplentes, toda vez que Rafael Márquez optó por darle la titularidad a Álex Padilla. No obstante, la modificación en el arco no alteró la inercia, cayendo el Tri nuevamente por 2-0.

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"SE HA HECHO MUCHO ESCÁNDALO" 🚨 Raúl Tala Rangel se refirió a los cuestionamientos sobre los errores que cometió en el 3-0 de México contra Estados Unidos 📹 @FernandoLaraTV #CentralFOX https://t.co/W456rmgUpB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 7, 2026

De vuelta en territorio nacional para reincorporarse al cuadro de Gabriel Milito, el “Tala” Rangel fue abordado por los medios de comunicación en las instalaciones del aeropuerto, donde se le cuestionó sobre el escrutinio público recibido: “A final de cuentas estoy tranquilo, es parte de una profesión y de la vida misma, yo creo que se ha hecho mucho escándalo, más de lo que realmente es.“

Asimismo, Rangel concluyó su intervención compartiendo la responsabilidad del resultado grupal, matizando que los desaciertos forman parte del desarrollo profesional tanto para él como para el resto del plantel: “Al final de cuentas a todos nos pasa, todos nos hemos equivocado y me quedo con eso“, añadió el cancerbero tapatío.

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En síntesis