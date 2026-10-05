Leyendas de Pumas y América respaldan a Tala Rangel

Luego de los errores de Raúl Rangel que propiciaron la victoria de Estados Unidos sobre la Selección Mexicana, la afición Incondicional se fue encima del guardameta de Chivas y pidieron su salida del cuadro titular para Rafa Márquez, algo que hizo eco en algunos exjugadores del Club América y Pumas para brindar su apoyo.

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Entre los porteros que hablaron al respecto están Adrián Chávez, exarquero de las Águilas y Jorge Campos, exguardameta de Pumas y ambos estuvieron defendiendo la camiseta Tricolor. El primero de ellos respaldó la poca experiencia que aún tiene el “Tala” y que de ahí va a comenzar a tomar ciertas responsabilidades en el arco.

Respaldo total al Tala Rangel

“Yo no conozco un portero que debute joven y no cometa errores. ¿Cuándo Rangel va a pedir esa experiencia y esa fortaleza si no lo dejan crecer en todos los sentidos”, mencionó Chávez en entrevista con Esto. El exazulcrema está a favor de que se le siga manteniendo como arquero, aún cuando proviene de uno de los equipos rivales.

Por otro lado, el expuma menciona lo siguiente en un video que comparte en redes sociales: “Nos vamos a equivocar, pero salvamos más de lo que nos equivocamos, es un partido amistoso, pero los delanteros fallan, los medios fallan, no hemos metido gol en quién sabe cuántos partidos y nadie les dice nada”

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Tomando en cuenta esto y lo visto en el equipo, Rafael Márquez seguirá con la confianza plena: “Con Tala hay plena confianza, sabemos lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar, obviamente, así que no tengo ningún problema con eso. La idea es seguir confiando plenamente en él y de trabajar más con él. Vino a hablar con nosotros de cómo le podemos ayudar, eso habla de que no fue su mejor actuación y que fue un mal día para todos nosotros; todos nos equivocamos y hay plena confianza en él”.

En síntesis