Álvaro Morales responsabilizó a ‘Tala’ Rangel de la derrota de México ante Estados Unidos: “Eres muy malo”

El Tala fue apuntado directamente por el periodista, quien no le perdonó al portero la responsabilidad que tuvo en una dolorosa caída en el clásico.

La goleada 3-0 sufrida por la Selección Mexicana ante Estados Unidos en Arizona provocó una ola de reacciones. El analista de ESPN, Álvaro Morales, fue una de las voces más duras tras el compromiso al señalar de forma directa a Raúl ‘Tala’ Rangel por sus equivocaciones en el arco. El polémico comentarista cruzó la línea de la crítica habitual para pedir la renuncia inmediata del guardameta de las Chivas.

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La actuación de Rangel ante el conjunto norteamericano quedó marcada por dos acciones puntuales que terminaron en el marcador rival. A los 28 minutos soltó un rebote corto tras un disparo de Gio Reyna para el gol de Julian Hall. En el complemento entregó una pelota comprometida en la salida a Cavan Sullivan para el segundo tanto, mientras que el tercer gol llegó luego de un desacuerdo defensivo con Diego Campillo que aprovechó Malik Tillman.

Las duras críticas de Álvaro Morales hacia Tala Rangel

El mensaje del comunicador encendió la controversia por la dureza de sus términos hacia el futbolista tapatío: “Tala Rangel, eres malo, eres muy malo, retírate y pide perdón. Por tu culpa nos eliminaron de una Copa del Mundo“. Con esa frase, el integrante del panel vinculó las fallas de esta noche con la jugada del Mundial 2026, donde el portero cometió un penal sobre Anthony Gordon ante Inglaterra.

Me emperra… https://t.co/U99Rot7JcU — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) October 4, 2026

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El tropiezo frente al clásico rival de la Concacaf significó la primera derrota de Rafael Márquez en su etapa al frente del Tri. Si bien Rangel tuvo momentos destacados a lo largo de la cita mundialista de 2026, este nuevo par de errores volvió a colocar su titularidad bajo la mirada atenta de la afición.

Las palabras de Morales reflejan el malestar de un sector del periodismo ante el flojo rendimiento del arquero en partidos de alta exigencia. A pesar de la repercusión mediática que generaron sus declaraciones, la postura de Álvaro representa únicamente su visión personal sobre el rendimiento deportivo y no altera los planes del cuerpo técnico del Tri sobre la portería nacional.

En síntesis

Álvaro Morales pidió la renuncia de Raúl “Tala” Rangel tras la derrota ante Estados Unidos.

pidió la renuncia de Raúl “Tala” Rangel tras la derrota ante Estados Unidos. Tala Rangel cometió dos errores graves que derivaron en goles del conjunto estadounidense.

cometió dos errores graves que derivaron en goles del conjunto estadounidense. Rafael Márquez sufrió su primera derrota al frente de la Selección Mexicana en este partido.