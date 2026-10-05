Novak Djokovic derrotó a Daniil Medvedev en la semifinal, mientras que Álex De Miñaur hizo lo propio contra Hubert Hurkacz.

Novak Djokovic y Álex De Miñaur jugarán la gran final del ATP 500 de Beijing. El serbio va en busca del título número 102 de su carrera, mientras que el australiano intentará arruinarle el invicto que lleva el nacido en Belgrano en la capital china.

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Novak Djokovic alcanzó la final luego de grandes victorias frente a Alexander Zverev en la semifinal y a Daniil Medvedev en la final. El serbio tiene un registro perfecto de 33 triunfos y 0 derrotas en Beijing y buscará conseguir su séptimo título en Pekín.

¿Cuándo y a qué hora es la final?

La final entre Novak Djokovic y Álex De Miñaur por la final del ATP 500 de Beijing se disputa a las 19:00 (hora local) de este martes 6 de octubre, es decir que el partido iniciará a las 05:00hs de la Ciudad de México.

¿Cómo ver la final?

El partido en el que Novak Djokovic buscará ampliar su invicto en el ATP 500 de Pekín frente a Álex De Miñaur puede verse a través de la plataforma de Disney+ Premium.