El italiano pasará por el quirófano para ponerle fin a los problemas en su rodilla y alistarse para mediados del año que viene.

El mundo del tenis recibió una noticia de enorme impacto este lunes 23 de noviembre sobre la salud de una de sus máximas figuras. Según informó Cadena SER, Jannik Sinner decidió someterse a una cirugía en su rodilla derecha tras meses de incertidumbre y dolor persistente que mantuvieron en vilo a todo el circuito profesional.

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El diagnóstico médico señala una tendinopatía en la parte externa de la articulación, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial, una dolencia rebelde que no cedió ante los diversos tratamientos conservadores aplicados hasta ahora. Luego de consultar con distintos referentes médicos, la intervención quirúrgica se realizará en Finlandia bajo la supervisión del prestigioso cirujano ortopédico Lasse Lempainen.

El calvario físico del jugador italiano de 25 años comenzó en julio pasado, inmediatamente después de conquistar el título de Wimbledon, torneo tras el cual no volvió a disputar un solo partido oficial. Esta prolongada inactividad ya lo había obligado en octubre a dar por terminada su temporada 2026.

A este delicado cuadro articular se suma otro factor reciente que complicó aún más su estado general de forma. Sinner atravesó hace poco una operación de amígdalas que le provocó una visible pérdida de peso y masa muscular, lo que añade un reto extra para su puesta a punto física.

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Con el paso confirmado por el quirófano, su presencia en el Abierto de Australia queda seriamente comprometida y su regreso a las canchas podría postergarse recién hasta la temporada europea de tierra batida, un escenario que llena de interrogantes su futuro inmediato en la élite del tenis.

En síntesis