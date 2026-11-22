El español cerró la temporada de la mejor manera y dejó las cosas al rojo vivo para el próximo año.

Este domingo, se cerró de manera oficial la temporada 2026 del circuito ATP en lo que a títulos respecta. En las ATP Finals que se llevaron a cabo en Turín, el campeón fue Carlos Alcaraz tras vencer a Alexander Zverev en sets corridos, para demostrar que busca regresar pronto a la cima del ranking.

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El español regresó al circuito de la mejor manera y dominó la competencia en Italia, donde coronó este 22 de noviembre al derrotar al alemán por 6-2 y 7-6 (7). En ese sentido, Carlitos se adueño de los 1500 puntos que otorga la competencia por consagrarse sin perder ningún partido en la fase de grupos y acecha la cima de la clasificación.

Alcaraz se encontraba tercero y seguirá en la misma colocación, pero ahora quedó con 7.600 puntos, apenas a 350 unidades de las 7.950 que suma Jannik Sinner. Por su parte, Zverev se llevó 1000 unidades por sus triunfos y se sostiene en la parte más alta del ranking con 10.350.

Ranking ATP tras el título de Carlos Alcaraz

Posición Tenista Puntos 1 Alexander Zverev 10350 2 Jannik Sinner 7950 3 Carlos Alcaraz 7600 4 Ben Shelton 5570 5 Daniil Medvedev 4220 6 Arthur Fils 3825 7 Flavio Cobolli 3680 8 Frances Tiafoe 3590 9 Taylor Fritz 3300 10 Rafael Jodar 3234 11 Álex De Miñaur 3170 12 Novak Djokovic 2940 13 Tommy Paul 2925 14 Jiri Lehecka 2540 15 Jakub Mensik 2500 16 Alejandro Davidovich Fokina 2500 17 Félix Auger-Aliassime 2465 18 Casper Ruud 2435 19 Brandon Nakashima 2360 20 Francisco Cerúndolo 2220

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En síntesis