Este domingo, se cerró de manera oficial la temporada 2026 del circuito ATP en lo que a títulos respecta. En las ATP Finals que se llevaron a cabo en Turín, el campeón fue Carlos Alcaraz tras vencer a Alexander Zverev en sets corridos, para demostrar que busca regresar pronto a la cima del ranking.
El español regresó al circuito de la mejor manera y dominó la competencia en Italia, donde coronó este 22 de noviembre al derrotar al alemán por 6-2 y 7-6 (7). En ese sentido, Carlitos se adueño de los 1500 puntos que otorga la competencia por consagrarse sin perder ningún partido en la fase de grupos y acecha la cima de la clasificación.
Alcaraz se encontraba tercero y seguirá en la misma colocación, pero ahora quedó con 7.600 puntos, apenas a 350 unidades de las 7.950 que suma Jannik Sinner. Por su parte, Zverev se llevó 1000 unidades por sus triunfos y se sostiene en la parte más alta del ranking con 10.350.
Ranking ATP tras el título de Carlos Alcaraz
|Posición
|Tenista
|Puntos
|1
|Alexander Zverev
|10350
|2
|Jannik Sinner
|7950
|3
|Carlos Alcaraz
|7600
|4
|Ben Shelton
|5570
|5
|Daniil Medvedev
|4220
|6
|Arthur Fils
|3825
|7
|Flavio Cobolli
|3680
|8
|Frances Tiafoe
|3590
|9
|Taylor Fritz
|3300
|10
|Rafael Jodar
|3234
|11
|Álex De Miñaur
|3170
|12
|Novak Djokovic
|2940
|13
|Tommy Paul
|2925
|14
|Jiri Lehecka
|2540
|15
|Jakub Mensik
|2500
|16
|Alejandro Davidovich Fokina
|2500
|17
|Félix Auger-Aliassime
|2465
|18
|Casper Ruud
|2435
|19
|Brandon Nakashima
|2360
|20
|Francisco Cerúndolo
|2220
En síntesis
- Carlos Alcaraz ganó las ATP Finals este 22 de noviembre tras vencer a Alexander Zverev.
- El tenista español derrotó al alemán por 6-2 y 7-6 y sumó 1500 puntos.
- Alexander Zverev lidera el ranking ATP con 10.350 puntos, seguido por Jannik Sinner y Alcaraz.