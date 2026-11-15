Este domingo 15 de noviembre comienza el ATP Finals 2026, la competición conocida en su momento como el ‘torneo de maestros’ debido a que solo lo disputan los ocho mejores tenistas del año. Pero Jannik Sinner no forma parte de los listados.

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Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe y Rafael Jódar son los ocho tenistas que disputarán el ATP Finals 2026, en lo que significa el cierre de temporada para el tenis a nivel mundial.

Jannik Sinner no juega el ATP Finals 2026 debido a una lesión en la rodilla derecha. El italiano ha sufrido molestias crónicas en dicha zona desde la final de Wimbledon y precisamente el tenista no pisa una pista desde ese partido que le ganó a Alexander Zverev.

El anterior número uno del mundo (actualmente lo es Alexander Zverev) se desgastó enormemente en la primera parte de la temporada, en la que logró el récord histórico de ganar cinco Masters 1000 consecutivos. Pero su cuerpo dijo basta una vez que se coronó en Wimbledon.

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Después de amagar con volver en semanas anteriores, Jannik Sinner finalmente dio por terminada su temporada para someterse a un proceso de recuperación integral y no podrá defender su bicampeonato en el ATP Finals. La intención del italiano es llegar al 100% desde lo físico para disputar el Abierto de Australia 2027.

De esta manera, Carlos Alcaraz es el principal favorito a coronarse en el ATP Finals 2026. El español llegó a la final de la edición pasada y perdió precisamente con Jannik Sinner por 6-7 y 5-7, por lo tanto el nacido en Murcia intentará obtener su primer título en este torneo.

En síntesis

Jannik Sinner se pierde el ATP Finals 2026 debido a una lesión en su rodilla derecha.

se pierde el ATP Finals 2026 debido a una lesión en su rodilla derecha. Alexander Zverev y Carlos Alcaraz encabezan los ocho tenistas clasificados al torneo que inicia este domingo.

encabezan los ocho tenistas clasificados al torneo que inicia este domingo. Jannik Sinner no compite desde Wimbledon y apunta a regresar en el Abierto de Australia 2027.