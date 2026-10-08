¿Qué le pasa a Jannik Sinner y cuándo vuelve a jugar?

El italiano atraviesa el momento más duro de su carrera y crece la incertidumbre sobre su futuro.

El circuito del tenis mundial recibió una noticia de fuerte impacto tras confirmarse la pausa obligada de Jannik Sinner en la alta competencia. El joven italiano atraviesa una molestia crónica en la rodilla derecha provocada por una inflamación en el tendón debido a la sobrecarga de partidos, un problema físico que arrastra desde su consagración en la catedral de Wimbledon durante el mes de julio de 2026.

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Sinner dio por terminado el 2026

Ante este panorama adverso, Sinner tomó la determinación junto a su cuerpo médico de someterse a un proceso de recuperación integral. La prioridad absoluta de su entorno apunta a sanar la articulación por completo sin apurar los plazos, descartando cualquier intento por forzar su regreso a las canchas en los meses restantes del año para preservar la salud de su carrera a largo plazo.

De esta manera, el actual líder del circuito renunció formalmente a toda la recta final del calendario 2026. La baja representa un golpe duro para los certámenes más importantes de la temporada, ya que el italiano no dirá presente en la gira asiática, el Masters 1000 de París, las ATP Finals de Turín donde le tocaba defender la corona conseguida el año pasado y las instancias decisivas de la Copa Davis.

Jannik Sinner llegó a ser campeón de Wimbledon en 2026. (GETTY IMAGES)

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El parón forzado tendrá consecuencias directas en el escalafón mundial, asegurando la pérdida del número uno del ranking ATP pase lo que pase en los próximos torneos. La prolongada inactividad abrirá la puerta para una reestructuración de las posiciones de privilegio, donde Carlos Alcaraz terminará ubicado en el segundo o tercer escalón del planeta según sus resultados en el cierre de la temporada.

La vuelta a las canchas de Sinner quedó programada para el inicio de la temporada 2027 durante los primeros días del año. Su objetivo principal pasa por realizar una pretemporada óptima para reaparecer directamente en la gira de verano sobre suelo oceánico, con la mira puesta en llegar con ritmo perfecto a la gran cita del Abierto de Australia.

En síntesis

Jannik Sinner pausará su carrera por una inflamación crónica en la rodilla derecha.

pausará su carrera por una inflamación crónica en la rodilla derecha. Jannik Sinner se perderá la gira asiática, París, ATP Finals y Copa Davis.

se perderá la gira asiática, París, ATP Finals y Copa Davis. Jannik Sinner cederá el número uno del ranking ATP y regresará en 2027.