En el medio de la crisis de Tigres, André Pierre Gignac se cruzó con un periodista que le consultó sobre la actualidad del club.

La salida de André-Pierre Gignac de Tigres a mitad de año marcó un verdadero punto de inflexión, no solo en el aspecto futbolístico del equipo, sino también en el seno de la institución, la cual se encuentra sumida en una profunda crisis de la que parece incapaz de salir al menos en el corto plazo.

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El recorte presupuestal aplicado por CEMEX de cara al segundo semestre del año obligó al club a adecuarse a una nueva realidad financiera, derivando en el fin del contrato del ariete francés a la par de la venta de Ángel Correa. Con una plantilla notablemente diezmada, los felinos fracasaron en su intento por clasificar a la Liguilla por primera vez en 12 años, desde el Apertura 2014.

Por si fuera poco, el descalabro deportivo terminó trasladándose directamente a los despachos. Carlos Emilio González renunció a la presidencia del Club Tigres tras apenas cinco meses en el cargo, luego de haber asumido el pasado 1 de junio de 2026, cerrando un semestre marcado por la inestabilidad institucional y deportiva en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Gignac se niega a opinar del presente de Tigres

A pesar de ya no pertenecer como futbolista en activo al conjunto universitario, Gignac mantiene presencia en diversas actividades deportivas en territorio mexicano. Este miércoles 18 de noviembre, el histórico goleador participó en el encuentro donde SVA Veteranos se impuso por marcador de 6-3 frente a Benarami FC en la final de la TeqBeat Soccer League.

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¡Se enoja con reportero! 😱🔥



André-Pierre Gignac se molestó con un reportero que le pidió una opinión ante el momento que vive Tigres.



📹. Grabado por @ericklmelchor_ (Hora Cero Deportes) / Cortesía de Miro de Atrás (@MDA_Podcast) pic.twitter.com/qQ878BNofb — HORA CERO DEPORTES (@HCDmty) November 19, 2026

Al término del compromiso, Gignac fue abordado por los medios respecto al crítico presente que atraviesa Tigres y confrontó tajantemente al reportero: “Ese es tu problema. ¿Por qué te metes ahí? ¿Estamos dónde? ¿Para qué me hablas de cosas así? ¿Qué quieres saber? No tengo nada que decir“, sentenció visiblemente molesto el exdelantero auriazul.

El ‘Bomboro’ declinó emitir cualquier comentario sobre la actualidad de la escuadra regiomontana, más allá de que ya no forme parte de la institución. Previamente, Juninho lo había postulado como un referente al que la directiva debía acudir en busca de consejo, y ahora, rumbo a una reestructuración en la cúpula dirigencial aún por definirse, a más de un aficionado le gustaría ver al francés involucrado en el renacimiento del club.

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En síntesis